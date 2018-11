La Asamblea extremeña debate el presupuesto con la mirada puesta en Podemos

Un llamamiento a la responsabilidad de Ciudadanos y, sobre todo, de Podemos porque quieren contar con ellos «para que estas cuentas salgan adelante en el mes de enero y puedan dar respuesta a la mayoría social de esta región». Fue el mensaje que lanzó ayer el portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Valentín García, de cara al debate de presupuestos que tendrá lugar hoy en la cámara legislativa. Concretamente, se abordará la enmieda a la totalidad presentada por el PP con el argumento de que es «el único partido que hace oposición», según recalcó el portavoz popular Luis Alfonso Hernández Carrón.

Tanto Ciudadanos como Podemos ya han anunciado que no secundarán al PP. Carrón centró su crítica en la formación morada, acusándolos de ser «cómplices de la campaña electoral de Guillermo Fernández Vara con estos presupuestos que no benefician a los extremeños».

el plan de empleo, LA LÍNEA ROJA / Desde Podemos siempre han tenido claro que la línea roja era un plan integral de empleo para generar 15.000 puestos de trabajo, con una inversión de 170 millones de euros, la cual, consideran, es «perfectamente asumible porque para 2019 el presupuesto es mayor».

No han logrado su aprobación por parte del PSOE, no obstante, han dejado claro que no van a «hacerle el juego al PP», por lo que no apoyarán su enmienda a la totalidad y sí intentarán introducir enmiendas parciales.

Valentín Cortés insistió de nuevo en la disposición de su partido de «mejorar» los cuentas autonómicas a través de ese debate de enmiendas parciales, aunque matizó que «la oposición no puede pretender darle la vuelta a la orientación progresista y de mayoría social de estos presupuestos».

DOS A DOS / El grupo socialista necesitaría la abstención de Podemos para que su proyecto logre luz verde. De ser así, sería la segunda vez que la formación morada deja pasar las cuentas regionales del PSOE, puesto que ya lo hizo el pasado año. En los otros dos ejercicios anteriores, fue el PP de Monago quien optó por la abstención mientras Podemos se mostraba en contra.

«A los únicos que no les gustan las cuentas de 2019 es a aquellos que hicieron el mayor recorte de derechos a los extremeños, a los servicios públicos y llevaron a la región a una situación de ruina», aseguró Valentín Cortes. Y apostilló en alusión al PP: «La comunidad no puede permitirse el lujo de que toda la mejora presupuestaria que va a haber para la economía, el empleo y los servicios públicos quede desdibujada por los intereses electorales o de partido que algunos grupos parlamentarios puedan tener de cara a las elecciones del próximo mes de mayo».