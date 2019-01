La Asamblea pide el 155 en Cataluña y luego Vara matiza 'si se dan las circunstancias'

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como extremeño me parece una majadería que se ha realizado para dar a entender que el Sr. Vara no se pliega a lo que le manda su partido... que los diputados socialistas voten en contra de unos presupuestos que, como siempre, mantienen la España de las dos velocidades.. si hicieran eso... ganaría en credibilidad para mi y para sus votantes, y NO generar enfrentamiento entre ciudadanos... eso es hacer el mismo juego que hacían algunos dirigentes catalanes para desviar la atención de sus miserias.. echar mierda para extremeños y andaluces.