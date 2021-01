Ni autobuses ni trenes para llegar de Extremadura a Madrid

Aunque en principio desde Adif se había anunciado que las líneas que comunican Madrid y Extremadura estaban hoy ya operativas, la realidad es que el servicio de tren para llegar a Atocha no está en funcionamiento. Ni hoy lunes ni mañana. Y no se sabe cuándo se podrá reactivar de nuevo. Desde Renfe se ha informado de que no se pueden poner en marcha “porque la vía no está operativa”, aunque Adif mantiene que sí.

Asimismo, en la web de Avanzabus se comunica que “debido a las placas de hielo y la situación causada por la nieve, las entradas y salidas a Madrid se cancelan”. Por lo que tampoco será posible estos días llegar a la capital madrileña en autobús. No se especifica cuánto puede durar esta situación.