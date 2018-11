Sobre el AVE por Extremadura: "¿Vamos a decidir por los portugueses?"

"¿Vamos a decidir por los portugueses? No se van a meter en problemas que ellos creen que no tienen. Véanlo con tranquilidad", ha sido la respuesta que ha dado esta mañana el expresidente del Gobierno Felipe González a una de las preguntas del público asistente a 'Los desayunos de El Periódico Extremadura'. Había interés por saber la opinión del líder socialista tras las declaraciones de ayer del primer ministro luso, António Costa, asegurando que la conexión de AVE con España no es prioritaria y que tampoco tendrá que ser por el trazado Lisboa-Madrid, el que beneficia a la región. "Seguramente no sea en esta legislatura. Dudo que en la próxima. Habrá tiempo en el futuro", fueron las manifestaciones de Costa que hicieron saltar las alarmas en la comunidad.

A la reflexión de González también quiso responder el presidente de la Junta, Guillermo Férnandez Vara, quien aseguró: "Portugal sí que está haciendo el tren, lo que está por decidir es cómo se llama", en referencia a que hace pocos meses se adjudicaba uno de los tramos entre Évora y Caya, justo en el límite con Badajoz. "A ver si no se para", le contestaba Felipe González.