La azolla se expande por el cauce del Tajo

Un manto de color verdoso se ha ido expandiendo progresivamente por distintos tramos del río Tajo desde el pasado mes de febrero. Se trata de la azolla o helecho de agua, una invasora catalogada desde el año 2013 y que se sabe que está en aguas de los ríos extremeños desde 1982. En 1986 está citada en el entorno de Monfragüe, donde este año también ha eclosionado de forma virulenta según confirman desde la Consejería de Transición Ecológica y se puede ver en fotos y vídeos que proliferan por las redes sociales.

La administración autonómica descarta intervenir por el momento, pero está trabajando conjuntamente con la Confederación Hidrográfica del Tajo para evaluar el alcance de la expansión y los daños que puede ocasionar, tanto para las especies autóctonas como para la calidad del agua. Por el momento no se considera que haya riesgo.

Las primeras manchas de la azolla este año aparecieron en el Almonte (en ese punto ya se han producido varios brotes). La CHT lo detectó el pasado 26 de febrero y lo comunicó a la Junta de Extremadura, según ha podido confirmar este diario. Desde entonces se ha monitorizado de forma conjunta. Pero se ha producido «una proliferación muy importante del helecho en diversos tramos del Embalse de Cedillo y también del de Alcántara, especialmente en el tramo del Parque Nacional de Monfragüe», confirman en la Junta. La razón se desconoce, pero esta planta suele desarrollarse en aguas tranquilas y por la confluencia de lluvias y una subida brusca de las temperaturas, según otros episodios. La presencia en el entorno de Monfragüe ha generado alarma y desde el colectivo ecologista Adenex, han reclamado que se intensifiquen los esfuerzos para detener el avance de la invasora.

«Es cierto que esta invasora no es el camalote, pero no nos pueden decir que no pasa nada y que se quitará. Somos una sociedad avanzada, pues vamos a estudiar qué pasa y cómo se soluciona», afirma Chema González, portavoz de Adenex.

No se eliminará

La Junta de Extremadura descarta actuar por el momento para eliminarla. Según explica, la situación se está evaluando de forma conjunta con la CHT porque la propagación es superior otro los brotes anteriores; se está analizando la afección a la calidad del agua, los usos del embalse y también las causas que han podido provocar la expansión, pero no se contempla actuar para eliminarlo.

«En función del desarrollo de la especie, se determinará la conveniencia y el tipo de actuación», indican.

Aseguran también que no hay riesgo para las especies por el momento. «A pesar de la espectacularidad del proceso, no se están produciendo daños sobre las especies protegidas», afirma la Junta. Añade además que muchas de ellas están en época de reproducción y cría por lo que intervenir podría ser perjudicial.