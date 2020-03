Badajoz visibiliza el éxito de las extremeñas en distintos ámbitos

Una mesa redonda celebrada ayer en Badajoz ha puesto en valor cómo han crecido los casos de éxito de mujeres en Extremadura, que han llegado a altos cargos en la Administración y en la empresa para reivindicar que su número debe seguir creciendo.

La delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, explicó a los medios que la finalidad del evento es mostrar ejemplos de mujeres que han logrado alcanzar las metas que se habían propuesto. Bajo el título ‘Mujeres con Meta’ y celebrada con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la mesa ha contado con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña; la diseñadora y fotógrafa María Manuela Sánchez; la directora de la empresa VIASSA y del hotel Don Manuel de Cáceres, Pilar Acosta; y Pilar Merchán, ingeniera y profesora titular del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Extremadura.

Según García Seco, mujeres como la empresaria Pilar Acosta o la ingeniera Pilar Merchán deben ser el espejo en el que han de mirarse las jóvenes que pretenden liderar empresas o ser prestigiosas en el mundo de la ciencia, respectivamente. También detsacó el papel de Gil Rosiña por su impulso a la igualdad, o el de la diseñadora María Manuela Sánchez, quien ha irrumpido con éxito en el sector de la moda española, informa la agencia Efe.

De la misma manera ha puesto en valor que María Félix Tena presida el alto tribunal autonómico. Tena indicó que las mujeres tienen «un plus añadido de trabajo y responsabilidad», pues se les evalúa «de forma más concienzuda», una «mochila que toda mujer lleva encima» y su carrera no ha sido una excepción en este sentido. No obstante, la presidenta del alto tribunal autonómico ha afirmado que la carrera judicial española está en la actualidad “fuertemente comprometida” con la igualdad y, en este sentido, ha destacado que uno de los mayores objetivos es la lucha contra la violencia de género.