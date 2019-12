Balance del año en imágenes y noticias

El 2019 acaba y otro año pasa en el calendario sin que Extremadura tenga una conexión por ferrocarril propia del siglo XXI. Está por ver si es el último. Para finales del año que está a punto de comenzar, en todo el recorrido que discurre entre Badajoz y Plasencia debería de haber vía doble, lo que haría posible el tráfico a la vez en ambos sentidos. Pero para completar la electrificación (los primeros postes se colocaron este mes de diciembre, en Carmonita), habrá que esperar al menos al 2021. En ambos casos, fechas que suponen nuevos retrasos. Hasta entonces, la extremeña seguirá siendo la única comunidad autónoma que no cuente con un solo kilómetro de vía férrea electrificada en funcionamiento.

En lo político, el 2019 ha sido un año marcado por las cinco citas electorales. Con la irrupción de Podemos, Ciudadanos y, más recientemente, Vox, parecía que las mayorías absolutas eran cosa del pasado. El 26 M se encargó de recordar que, al menos en Extremadura, eso no es así. Los 34 escaños que Guillermo Fernández Vara obtuvo en el parlamento autonómico (donde hay 65), le permitirán afrontar la legislatura con mucha tranquilidad. Es la segunda mayoría absoluta de Vara (en el 2007 el PSOE llegó a los 38 escaños, pero cuando el arco parlamentario en la región era solo cosa de dos), tras obtener un inapelable 46,7% de los votos. Con todo, el triunfo socialista llegó gracias también a que Vox no consiguió entrar en el parlamento regional al no alcanzar el 5% de los sufragios necesarios, lo que acabó beneficiando en el reparto a los socialistas. El PP se quedó con 20 diputados (cayó desde los 28), Ciudadanos pasó de 1 a 7 y Unidas por Extremadura de 6 a 4.

El PSOE logró ser la formación más votada, además, en las dos capitales de provincia. En la de Badajoz era algo que no sucedía desde hace más de dos décadas, pero que finalmente no le sirvió para obtener la alcaldía, ya que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox permitió a Francisco Javier Fragoso mantenerse en ella al menos durante dos años, pasados los cuales Ignacio Gragera (Cs) le dará el relevo. Fórmula que no se repitió en Cáceres, haciendo posible que Luis Salaya tomase el bastón de mando. Los socialistas Antonio Rodríguez Osuna, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana también revalidaron mandato en Mérida, Villanueva de la Serena y Don Benito, respectivamente, mientras que el popular Fernando Pizarro hizo lo propio en Plasencia.

En Cáceres capital, la noticia del año ha sido posiblemente el nuevo hospital. Una niña de 14 años de Navalvillar de Pela que acudió con su madre a una consulta de cirugía plástica fue la primera paciente en ser atendida en él. Fue el 30 de enero cuando abrió sus puertas este centro, para el que la capital cacereña ha tenido que esperar una docena de años. Ese día medio centenar de sanitarios prestaron servicio a 122 pacientes en las consultas de neurocirugía, cirugía vascular, plástica, general y digestivo y anestesia, a los que fueron añadiéndose otras especialidades en el transcurso del año.

En Badajoz, la Plataforma Logística del Suroeste Europeo (PLSE) se estrenó con la apertura de su primera empresa, la firma Monliz, que abrió sus puertas a finales de agosto. La planta de conservación de congelados que ha construido esta multinacional, y que ha tenido una inversión de 20 millones de euros, almacenará y distribuirá hasta 40.000 toneladas anuales de sus productos vegetales a toda Europa. Para la plataforma logística, el 2019 acaba también con el impulso de los tres compromisos pendientes: la conclusión de las primeras 130 hectáreas urbanizadas, las rotondas de acceso y la terminal ferroviaria.

AÑO CULTURAL

No ha sido mal año este para la cultura extremeña. La pacense Carolina Yuste fue galardonada en febrero con el Premio Goya a la Mejor actriz de reparto por su papel en la película ‘Carmen y Lola’. Además, ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, una coproducción extremeña de animación que está basada en la novela gráfica del cacereño Fermín Solís, ha recibido un buen puñado de reconocimientos durante estos meses. Entre ellos cuatro nominaciones a los premios Goya (en este caso de la edición 2020, de la que se conocerán los ganadores el próximo 25 de enero en Málaga). En lo negativo, el escritor Julián Rodríguez falleció en junio.

En lo deportivo, el Extremadura UD logró mantenerse en la Segunda División, mientras que el Cáceres también ratificó su permanencia en la LEB Oro. Este fue además el año en el que el montijano Javier Cienfuegos, plusmarquista nacional de lanzamiento de martillo, se convertía en el primer español en clasificarse para una final de un Mundial dentro de esta disciplina, y en el que el jugador extremeño de baloncesto José Manuel Calderón anunciaba el final de su trayectoria en las canchas después de dos décadas en la élite y catorce temporadas en la NBA.