Barrio caro, barrio barato

Tradicionalmente se ha considerado la milla de oro de la ciudad, la zona con más solera y también la más cara. Esto último es lo que corrobora el estudio que publica a principios de año Tecnitasa sobre le mercado inmobiliario español y que sitúa en Cáceres las zonas más caras de la región para adquirir una vivienda en un núcleo urbano, aunque también (ojo a esto) las más baratas. El patrón se repite en el caso del alquiler, con los dos extremos concentrados en Cáceres y en las mismas zonas.

El mercado más exclusivo se sitúa en la avenida de España, la avenida Virgen de Guadalupe y las calles aledañas (es el entorno del paseo de Cánovas, el corazón de la ciudad) donde se puede pagar 2.200 metros por metro cuadrado en la compra de una vivienda o de un local (el estudio no discrimina entre unos y otros), por lo que un piso medio de unos 100 metros cuadrados, rondaría los 220.000 euros en esta zona. «No quiere decir que sean mejores pisos o mejores locales que en otras zonas. el precio es el punto en el que se cruza la oferta y la demanda y retrata lo que se está dispuesto a pagar por algo. Y en Cáceres, la gente está a dispuesta a pagar más por estar en el centro», valora Susana Aguilar, una de las delegadas de Tecnitasa en la región. En otros casos, también, se trata simplemente de que los propietarios lo ponen a la venta aunque en realidad no necesitan vender, no necesitan el dinero, y por tanto fijan un precio elevado para vender solo si la operación les interesa.

En ocasiones, esos precios ‘contagian’ a calles próximas como están detectando por ejemplo en la calle Gil Cordero, que está elevando el precio al ritmo de las otras dos zonas (conecta ambas calles) lo que se traduce en locales y pisos vacíos en los que los carteles de las inmobiliarias se eternizan. Y eso que la comparativa con el año pasado retrata una caída en torno al 6% en el precio. «Si se compara con Madrid no es caro, pero es Cáceres y el centro sigue caro», asevera.

Más flexibilidad en Badajoz

En cuanto a Badajoz, también hay varias zonas de precios exclusivos, aunque están por debajo de los que se registran en Cáceres (400 euros el metro cuadrado) según los datos de este estudio. En Cerro del Viento, Huerta Rosales y María Auxiliadoras, las más caras de la capital pacense, el mercado inmobiliario está en unos 1.800 euros el metro cuadrado por lo que un piso medio de 100 metros rondaría los 180.000 euros. «Los parámetros que utilizamos son los mismos en toda España, pero es cierto que, aunque Badajoz es una ciudad más grande, también es más extensa que Cáceres, tiene más centros y por tanto hay precios más dispares», compara la experta que apunta a otra cuestión: «en Cáceres a lo mejor prefieren no tocar precios y que se queden vacíos antes que lo que consideran ‘malvender’, mientras que en Badajoz, prefieren darles salida bajando un poco el precio». La comparativa con el año enterior, en todo caso, refleja una tendencia en Badajoz contraria a la de Cáceres, con un incremento del precio de la vivienda en un 6% frente a la caída en la capital cacereña.

Desde Tecnitasa apuntan a que los datos que utilizan para su estudio son datos reales de ventas en el último año. en base a eso y en el extremo opuesto, los pisos más baratos de la región se vendieron en las zonas de Llopis Iborra, Aldea Moret, Pinilla y el Casco Antiguo de Cáceres, donde hay un precio medio del metro cuadrado de 610 euros (unos 61.000 euros por un piso de 100 metros) frente a los 800 euros que se llegan a pagar en la zona más barata de Badajoz, en el Casco Antiguo. «Sorprende que una de las zonas sea el casco antiguo, especialmente el de Cáceres. Pero hay que entender que mucha gente no quiere vivir en el casco antiguo y eso acaba afectando al precio», dice Aguilar.

En la comparativa nacional que realiza este estudio, el techo estaría en los 9.600 euros por metro cuadrado en un piso en la calle Serrano de Madrid (una vivienda tipo rondaría el millón de euros) y el suelo, en la zona del Pilar de Talavera de la Reina: 100 metros rondarían los 34.000 euros.

También el alquiler

En cuanto al alquiler, el precio máximo en la región se sitúa en Cáceres (también en avenida de España y Virgen de Guadalupe) y rondaría los 800 euros para un piso de 100 metros. En el extremo opuesto, los 350 euros de la zona de Pinilla, Aldea Moret, Llopis o el casco antiguo. En Badajoz, los precios oscilarían entre los 560 euros de la zona de Cerro del Viento, Huertas Rosales y María Auxiliadora, y los 330 del casco antiguo.