La bicicleta sube de marcha

Muchos han salido del confinamiento con más ganas que nunca de disfrutar del aire libre y de practicar ejercicio. La bici es un medio de transporte que permite hacer las dos cosas guardando, además, la distancia de seguridad. Quizás eso explique que su venta se haya disparado tras la cuarentena.



El sector ya había entrado en el 2020 a buen ritmo, tras cerrar el 2019 con un auge del 9,3% en el volumen de negocio y del 20,4% en la venta de unidades, pero en los últimos meses ha vivido un auténtico ‘boom’. Muchas tiendas y grandes superficies agotaron ya su stock en mayo y ahora no pueden atender la demanda, que sigue siendo alta. También se ha disparado la actividad en los talleres, tanto por las reparaciones como por las puestas a punto de quienes han desempolvado las bicis que tenían en sus trasteros después de años sin usarlas.

«En bicis de 1.000 euros para abajo, se agotó todo»

JOSÉ PEDRO VECINO. Propietario de Bicicletas Cáceres

Desde que abrió sus puertas a inicios de mayo, no ha parado la afluencia de clientes a la tienda de Bicicletas Cáceres. En unos casos, para una reparación; en otros, para comprar una bici. Lo más buscado desde las primeras semanas fueron los modelos más básicos. «En bicis de 1.000 euros para abajo, se agotó todo», detalla su propietario, José Pedro Vecino. «Aparte de la de siempre, ha venido mucha gente nueva que empezaba a salir», agrega. En cuanto al taller, «está siempre a tope y con mucho que reparar», asevera.



Esta demanda continua ha reducido al mínimo sus existencias y se ha mantenido también durante el arranque del mes de julio. El tirón que siguió al final de la cuarentena se junta ahora con el tradicional repunte de la época estival. «En verano siempre se compran más bicicletas, sobre todo chavales o quienes están de vacaciones». Actualmente, detalla, «no hay stock porque las marcas han pasado las presentaciones [de los nuevos modelos], que iban a ser en julio, hasta septiembre, así que nos vamos a encontrar julio y agosto sin bicicletas», precisa.



De la misma forma, se ha incrementado sensiblemente la adquisición de piezas como cámaras y cubiertas y, en menor medida, de cadenas o cassettes, ya fuera por parte de quien ha estado en casa recluido haciendo rodillo, con el «consiguiente desgaste que supone» para la bici o por parte de quien «ha empezado a montar después de años» sin hacerlo y necesita recambios.

«En mayo las ventas subieron un 1.600%»

DIEGO PÉREZ. Copropietario de Bicicletas Pelín. Cáceres

«Tenemos el problema de que no hay stock de material. Los fabricantes ya han consumido todo lo que tenían en almacenes para poder montar bicis y ahora no las hay. Antes no podíamos facturar porque estábamos en el confinamiento y ahora no podemos hacerlo porque no hay qué vender», señala Diego Pérez, copropietario de Bicicletas Pelín. En este establecimiento cacereño «en mayo las ventas subieron un 1.600% y en junio, aunque se ha tranquilizado un poco la cosa, también ha habido un tirón fuerte».



Todo lo que era «‘bici popular’, de hasta mil euros, se acabó en mayo y no ha vuelto a haber». Y las eléctricas también fueron de las primeras en desaparecer del mercado. «Te falta material de todo, no solo bicis, también componentes. Ahora mismo hay muchas cosas que no hay. A mitad de junio no había nada que vender y queda mucho verano todavía. Lo vamos a pasar mal, porque podíamos estar vendiendo entre seis y ocho bicicletas al día».



Para taller sigue habiendo mucha actividad que hacer. Aparte de los arreglos habituales, «hay muchísima gente que trae bicicletas que llevaban paradas años en los trasteros y que ahora las están desempolvando». De hecho, esgrime, «llevamos un mes y pico buscando una persona cualificada para que nos eche una mano en el taller, y de momento no hemos sido capaces de encontrarla».



Él confía en que todo este ‘boom’ no acabe diluyéndose en unos meses. «Creo que será bueno para el mundo de la bici. Siempre quedará gente que empiece ahora y se aficione», vaticina.

«Nos queda poquísima existencia en la tienda»

ANTONIO Y JUAN CARLOS MENZOZA. Responsables de Bicicletas MDZ. Badajoz

«Estamos con falta de mercancía. Ha habido una demanda muy alta, y la sigue habiendo todavía, aunque ya no tan excesiva. La pena es que no podemos atenderla», cuenta Antonio Mendoza, responsable junto a su hijo Juan Carlos de Bicicletas MDZ, en Badajoz. Este incremento, explica, «ha pillado a los fabricantes con el cambio de temporada. Del 2020 ya prácticamente no estaban fabricando y el 2021 aún no se había presentado. Nos ha cogido en ese ‘impasse’ y con la gente pidiendo bicicletas como locos».



«Nos queda poquísima existencia, prácticamente lo que tenemos en tienda y alguna cosa que podemos conseguir de proveedor», incide. Fundamentalmente se trata de las tallas y los modelos menos habituales. «Lo más ‘demandable’, que son las bicicletas de entre 500 y 1.000 euros, de eso no hay nada de nada. De la gama alta queda alguna cosita». Estos dos meses se han vendido bicis «para todo tipo de perfil», pero lo más solicitado han sido las de montaña, por su mayor versatilidad. Y si ahora lo que se agotan son las bicis, lo mismo sucedió al principio del confinamiento con los rodillos, «con un aluvión de ventas por la web».



A estas alturas, la tienda ya ha compensado el periodo de parón, y ha igualado las ventas del año pasado. «Estamos ya como si no hubiéramos cerrado», sostiene.



También hay mucha más tarea estos días en el taller. Y no han faltado quienes se han presentado «con auténticas reliquias de bicicletas que estaban oxidadas en los trasteros y las han traído para repararlas».