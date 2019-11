El Black Friday arrolla la campaña navideña

«Ese día vendes más que nunca, pero las Navidades te las destroza, la campaña te la arruina. Lo probé un año y nunca más», resume Diego Mostazo, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca). «El cliente ya tiene marcada la fecha en el calendario y se espera a ese día. Y debes hacer descuentos llamativos porque hay una competencia bestial por parte de la grandes superficies», apunta Félix Retamar, presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Menacho y adyacentes. «Nos subimos al carro porque es un escaparate, si no te unes a la promoción, parece que no existes, que no eres nadie», reflexiona Ignacio Lozano, presidente de la Asociación Turismo Norte de Extremadura (Aturnex).

Es la percepción y la experiencia de pequeños comerciantes y empresarios de la región de qué supone el Black Friday (Viernes Negro), una jornada marcada en rojo para hacer caja en las tiendas, sean del tipo que sean. Las ventas suben en torno a un 30% en el comercio local, y aún más en las grandes superficies. Los descuentos llegan hasta el 50%. Los clientes aprovechan para gastar una parte importante de su presupuesto navideño.

UNA SEMANA DE OFERTA / Oficialmente hoy es el Black Friday, pero los establecimientos llevan días con ofertas y seguirán con descuentos durante el fin de semana y el lunes, cuando tiene lugar el Cyber Monday, otra tendencia importada de EEUU para seguir reactivando el consumo.

«Es una locomotora imparable. Cierto que ese día generas cinco veces más caja que cualquier jornada de noviembre o principios de diciembre, pero al final es pan para hoy y hambre para mañana. Porque luego llega la Navidad y no hay nada que hacer, y no puedes darle salida los pedidos», insiste Mostazo.

UN CAMBIO DE TENDENCIA / Desde Badajoz, Retamar asegura que hoy se espera una gran afluencia de público tanto en las tiendas locales como en el centro comercial El Faro. «Las ventas en noviembre no han sido las previstas porque los clientes se reservan para el Black Friday. Y ahora se gastan en torno a un 20% de todo el dinero que tienen pensado para las compras navideñas», asegura.

Comparte con Mostazo que esta moda norteamericana ha cambiado (y no para bien) el calendario de consumo en el mes de diciembre. «Los pequeños comerciantes siempre salimos perjudicados. Porque al final te tienes que subir al carro para no quedarte fuera, porque debes hacer descuentos importantes para poder competir... Pero después el resto del mes te das cuenta de que esta moda te daña porque todo se concentra en un día. Además, hay que sumarle las compras por internet, donde el bombardeo del Black Friday es continuo», relata.

EL SECTOR TURÍSTICO / Casi todos los sectores se unen a este fenómenos que año tras año incrementa su implantación; Extremadura no escapa a la tendencia, tal y como refleja el presidente de Aturnex: «Hasta las compañías aéreas ofrecen descuentos. Nosotros hemos lanzado una rebaja del 40% en los apartamentos turísticos, pero solo para pernoctar este fin de semana. Realmente la ocupación es baja porque es justo antes del puente de diciembre, cuando sí estamos casi completos, de manera que la gente se mueve poco. No obstante, los descuentos están pensados para clientes que se deciden en el último momento».

Pero, reitera, el beneficio no es tanto económico como de visibilidad: «Nos sumamos a la campaña del Black Friday para que nos vean, para que conozcan nuestro negocio», afirma desde su propia vivencia.