Oficialmente es hoy, pero los descuentos y ofertas del Black Friday llevan ya tiempo en páginas web y en los escaparates de muchos establecimientos, y en unas y otros permanecerán aún bastantes días más. Estreno de la campaña navideña, el ‘viernes negro’ servirá esta vez también como medidor del nivel de entusiasmo comprador con el que se afronta este último mes del año, al que el comercio fía siempre buena parte de sus expectativas de ventas.

Se superen o no las cifras de facturación del 2019, lo que se da por seguro es que, en medio de una pandemia y con restricciones de aforo en los establecimientos, el canal de ventas ‘on line’ se llevará una proporción más elevada que nunca en la, de momento, corta historia en España de este hito consumista importado de EEUU. Así que son operadores de paquetería y plataformas web las empresas que parece que van a salir más beneficiadas de esta cita, que moverá 1,5 millones de envíos solo en Extremadura, según las estimaciones de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. De ellos, 970.000 tendrán sus señas en localidades de la provincia de Badajoz y más de 581.500 en la de Cáceres.

Será el total de paquetes que se transportarán desde hoy y hasta el próximo 13 de diciembre, porque en el completo de la campaña navideña -sumando el intervalo que lleva hasta el 29 de diciembre- la estimación que hace la patronal logística es que se sobrepasen los 3,2 millones de envíos en la comunidad autónoma, un 30% más que el año pasado y un 3,2% del total nacional. En el conjunto del país, esta entidad, a la que pertenecen firmas como Amazon, Seur, MRW,Correos Express, DHL o UPS, entre otras, prevé que el Black Friday genere unos 50 millones de envíos, con medias diarias que en las próximas jornadas rondarán los 3,5 millones y un pico previsto para el próximo lunes (el Cyber Monday) con 5 millones.

Las tiendas físicas tratarán, por su parte, de aprovechar esta oportunidad para intentar recuperar al menos algo de lo perdido en un ejercicio aciago, y conseguir dar salida al máximo posible de ‘stock’ acumulado en los últimos meses.

El incremento de la actividad comercial durante estas fechas hace que el mes de noviembre conlleve, además, una de las campañas de contratación más potentes del año. Para la logística y la distribución, las empresas han reforzado sus plantillas en las últimas semanas con la incorporación tanto de repartidores como de personal de atención al cliente, operarios de almacén o especialistas en previsión de demanda. En las tiendas físicas, la búsqueda de cajeros, reponedores o vendedores también se intensifica tradicionalmente, si bien este año la contratación se verá lastrada por la covid.

En Extremadura el Black Friday posibilitará la firma de algo más de 600 contratos, de acuerdo a los cálculos de la firma de recursos humanos Adecco, que sitúa a Extremadura como la comunidad autónoma en la que se crearán menos puestos de trabajo. En torno a 330 de estas contrataciones se realizarán en la provincia de Badajoz y 290 en la de Cáceres.

PREVISIÓN DE VENTAS

Aunque tecnología y ropa sigan siendo los productos con más tirón en estas fechas, pocos son los sectores que no se suman ya al viernes negro con promociones. Hay desde descuentos en los concesionarios de coches hasta bonificaciones en las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones. No obstante, que la oferta sea amplia y que la actividad del e-commerce pueda dispararse este año no significa que las ventas totales vayan a tener un mejor comportamiento. Según un estudio de iAhorro sobre tendencias e intención de compra en el Black Friday 2020, los españoles gastarán un 10% menos, hasta los 128,2 euros de media, a causa del coronavirus. Habrá un 22,3% de compradores que destinará un máximo de 50 euros, un 27,4% entre 50 y 100 euros y un 20,4% que gastará entre 100 y 150 euros. Un 10,5% desembolsará entre 150 y 200 euros y el 19,4% restante más de 200 euros.

El estudio muestra que seis de cada diez españoles (60,3%) seguirá comprando este año a pesar de la crisis, pero este registro supone 3,8 puntos porcentuales menos que en el 2019, cuando la proporción fue del 64,1%.

El sector viajes será el gran damnificado de este año, ya que si en ejercicios anteriores se situaba siempre entre la franja del 8% y 10% de todas las compras, en esta ocasión se desploma hasta el 2%, En el resto de categorías hay, de acuerdo a este informe, pocos cambios. Siguen siendo mayoritarias las de moda y complementos (62,1%) e informática y electrónica (44,1%), mientras que los videojuegos es la única que muestra cambios importantes al alza (16,9%) tras los lanzamientos de las últimas videoconsolas.

Otra encuesta, en este caso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) refleja que una mayoría de consumidores (un 70%) «no se ha dejado seducir por la machacona publicidad del Black Friday» y no tiene pensado comprar nada en estas fechas.

Desde esta organización de consumidores se avisa también de las ofertas engañosas: cerca de un tercio de los más de 2.500 productos que está monitorizando en más de 85 establecimientos han subido de precio en los últimos días, aseguró ayer en una nota de prensa. De hecho, los artículos encarecidos (un 30,3%) superan ampliamente a los que experimentan bajadas (11,2%).