Blanco-Morales: "La posición de la Junta en la reforma del sistema de financiación autonómica no ha cambiado"

"La posición de la Junta de Extremadura respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica no ha cambiado, no se ha modificado, es la misma sea cual sea el color del Gobierno de España; los mismos principios y la misma firmeza porque el Gobierno no altera la justicia y la razón de nuestros argumentos".

Son palabras pronunciadas hoy en el pleno de la Asamblea por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Economía, Pilar Blanco-Morales, que ha comparecido a petición de la Cámara para explicar la posición del Ejecutivo regional sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, y donde ha recalcado que "lo primero son las personas y después los territorios" y que "ningún territorio financia a otro".

Además, criticada por la oposición por la "urgencia" con la que ella misma y el presidente de la Junta reclamaban al Gobierno anterior de Rajoy un nuevo sistema de financiación autonómica, ha insistido en que "no ha disminuido la urgencia". Así, ha reiterado que reclaman una sistema de financiación autonómica que "aporte fondos adicionales que permitan a las comunidades autónomas ejercer cavalmente sus competencias, garantizar la equidad, la igualdad y la suficiencia, la equidad y la solidaridad; no sobre la ordinalidad, que tenga en cuenta la dispersión, el envejecimiento y el paro estructural, y que corrija los desequilibrios entre territorios".

Asimismo, recalcó que el sistema "no puede demorarse más", y que no se trata de una "batalla entre territorios", así como que la Junta reivindica "con lealtad, sea el Gobierno que sea", pero debe ser una cuestión que "debe abordarse de manera multilateral y no como una pugna entre territorios".

A este respecto, tanto PP como Podemos criticaron que el presidente de la Junta no estuviera en la reunión de hace dos semanas entre seis comunidades autónomas (tres gobernadas por el PSOE y tres por el PP) para reclamar al Gobierno de Sánchez un sistema de financiación autonómica justo para ellas "y prefiriera ir a visitar al Papa".

El diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha indicado que Fernández Vara y la propia Blanco-Morales "han bajado los brazos, callan y otorgan" ante el Ejecutivo central, porque "anteponen los intereses del PSOE a los de Extremadura", algo que considera "vergonzoso".

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha criticado lo que la Junta decía hace unos meses y lo que dice ahora. "Extremadura no merece un presidente así, sino que levante la cabeza con orgullo y defienda los intereses de los extremeños, que no sea un peón más del Gobierno", ha señalado.

De momento "solo hemos escuchado excusas baratas", ha afirmado, mientras insta a la Junta a crear una "agenda extremeña" para abordar esta cuestión.