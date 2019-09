Blanco-Morales rechaza recortes a los más necesitados para corregir déficit

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha asegurado este jueves que lo que no hará "nunca" la Junta para corregir el déficit será adoptar medidas "de profunda injusticia" y que desatiendan a los más necesitados como hizo el PP en su etapa de gobierno.

Blanco-Morales ha hecho estas declaraciones en su comparecencia en el pleno de la Asamblea para informar de la evolución del déficit de la CCAA, a petición del Grupo Popular, cuyo portavoz, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha dicho que las cuentas de Extremadura están "en situación de rápido deterioro", por lo que es necesario adoptar medidas "porque la situación económica va a empeorar".

Hernández Carrón ha afirmado que pese a que en solo seis meses se ha pasado de no tener déficit a que este sea de 270 millones de euros, la Junta "no tiene plan" y ha recordado a la vicepresidenta que se está cumpliendo lo que el PP advirtió en el debate de los presupuestos de 2019, que eran unas cuentas "inconsistentes" y "cuadradas a martillazos".

El portavoz del PP ha aventurado que las medidas que adoptará la Junta será recortar en inversión productiva, lo que afectará al crecimiento económico, mientras se incrementa el gasto corriente para financiar cuestiones como el aumento de empleo publico, lo que, a su juicio, tiene un marcado carácter electoral.

La vicepresidenta ha lamentado que el PP recurra a argumentos "con mentalidad de periodos caciquiles del pasado", dando a entender que "se puede comprar" el voto de los extremeños y considerando a los funcionarios como trabajadores de "cafelito y periódico".

Blanco-Morales ha remarcado que el compromiso de la Junta es "cuadrar las cuentas sin recortes", porque el cumplimiento de los objetivos del déficit están supeditados a la realidad y características de Extremadura.

Por ello, ha invitado a los partidos a diseñar otro modelo de computar el déficit de las CCAA, con un nuevo plan de consolidación fiscal, que contemple un reparto más equitativo del déficit, flexibilidad en los plazos y inversiones que se necesitan en cada territorio.

Sin embargo, el portavoz de Unidas Por Extremadura, Alvaro Jaén,ha echado en falta un reconocimiento de que se está ante una nueva recesión económica y que no se han sentado las bases para que no vuelva a repercutir en los ciudadanos, y ha asegurado que "es difícil asumir" que no habrá recortes en los próximos presupuestos, teniendo en cuenta que el PSOE goza de mayoría absoluta.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José María Casares, ha indicado que hasta el momento la Junta se ha escudado en que no se recibían las entregas a cuenta para justificar el déficit, y se ha preguntado si se asumirán responsabilidades cuando se reciban estas transferencias y las cuentas sigan sin cuadrar.

Por último, el Grupo Socialista ha calificado de "osado" que el PP quiera "dar lecciones" de control del déficit, cuando durante su etapa de gobierno llevaron "a la ruina social" a Extremadura "y ese fue el mayor déficit", según su portavoz, Jorge Amado, que ha añadido que al PP solo le importan las cuentas "para usarla como arma arrojadiza".