Los bomberos piden a la Junta que aplique la categoría profesional

Decenas de bomberos forestales de la región se concentraron ayer frente a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en la capital extremeña, para pedir a la Junta de Extremadura que se comprometa a cumplir con la aplicación de la categoría profesional contemplada en la Ley de Protección Civil y de Gestión de Emergencias, que se aprobó en la Asamblea regional el pasado mes de marzo con los votos de PSOE y Cs, la abstención de Podemos y el voto en contra del PP. En concreto, el colectivo exige que en el plazo máximo de un año, esta nueva categoría aparezca en sus contratos.

«Lo que reclamamos es que se nos aplique a nivel de contrato lo que dice la Ley», manifestó ayer el secretario de negociación colectiva del sindicato FSC-CCOO, Diego Gallardo. A su juicio, la aplicación de esta categoría profesional es «de vital importancia para un colectivo como el nuestro, de cara a que nos puedan reconocer enfermedades profesionales, aplicarnos coeficientes reductores para la jubilación o pluses por peligrosidad». El colectivo profesional reclama al Ejecutivo regional que se pronuncie sobre el asunto antes del horizonte de las elecciones del 26 de mayo: «Queremos que se posicionen y digan claramente que van a cumplir con la Ley, que es muy clara, y lo estamos esperando muchos trabajadores y familias del Infoex, que llevamos muchos años con rodeos y no se concreta nada».

La sección de bomberos forestales del sindicato defiende su participación activa en la confección de las enmiendas que finalmente fueron aprobadas y reflejadas en la Ley, ya que ha «apostado» desde 2014 para que la categoría profesional fuese «real y no quedase en un simple nombre». Gallardo destacó que la Junta debe reflejar en los contratos de los trabajadores del Infoex, así como en los diferentes reglamentos, la categoría profesional de bombero forestal, conforme a su código profesional 5932 y su Sector de Actividad Económica 8425. «Antes era una reivindicación, pero ya está recogida en la Ley», puntualizó.

ÉPOCA de incendios // Por otra parte, los bomberos denunciaron que este verano habrá problemas para cubrir las necesidades del servicio de extinción de incendios forestales porque no hay bolsa de trabajo y no da tiempo a hacer una. «Había un compromiso de que se iban a crear unas bolsas para este verano y no se han hecho ni ya va a dar tiempo», subrayó Gallardo, quien advirtió que «habrá problemas para cubrir las necesidades de los diferentes retenes de bomberos y bomberas forestales». «No se han hecho las cosas bien, se tendrían que haber hecho las bolsas y muchos retenes se van a quedar bastante mermados», reiteró.

En este sentido, el secretario de negociación colectiva apuntó que sería necesaria la contratación de unos 170 profesionales, que se sumarían a los casi 850 que integran el colectivo, para cubrir las necesidades de cara a la temporada estival de incendios, pues son «los que se venían contratando».

Por su parte, la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, acudió también a la concentración para mostrar su apoyo a los bomberos. «La consejera de Agricultura tiene que asumir que tiene que poner en marcha esta categoría, que es la que verdaderamente cubre de derechos y de reconocimiento profesional a estos trabajadores que se juegan la vida luchando contra el fuego y protegen nuestros bosques», afirmó.