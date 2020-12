'Boom' de pruebas covid ante las fiestas navideñas

«Esto está siendo una locura, una auténtica barbaridad cómo se están demandado ahora las pruebas de covid. Las llamadas son constantes y hay días ya completos sin citas», dice Juan Carlos Flores, responsable del Laboratorio Turégano Flores de Cáceres. Aunque vive de esto, reconoce que la demanda «está siendo excesiva a mi gusto» y avisa: ninguna prueba es garantía de nada ante una enfermedad que se transmite por el contacto social.

«La gente viene fundamentalmente buscando ahora que alguien le diga que no hay problema porque se vaya a pasar las navidades con la familia o amigos, pero nada ni nadie puede dar garantía de nada con esta enfermedad. No podemos pensar que por hacernos una prueba y tener un resultado negativo podemos estar tranquilos, con esto lo que está haciendo la gente es aplacar su conciencia», apunta claro y directo. «Ante todo soy sanitario y no se trata de vender sin control, porque estamos ante un problema que nos afecta a todos y si no tomamos conciencia vamos a ver un repunte después de Navidad».

Desde que se levantó el primer estado de alarma en este laboratorio cacereño trabajan con cita previa para evitar colas y controlar aforos y ofrecen los tres tipos de pruebas covid: PCR, test de antígenos y de anticuerpos. ¿Cuál es la más demandada? «Nosotros habitualmente aconsejamos a la gente según su situación personal, pero la verdad es que ahora mismo yo intento aconsejar lo menos posible la realización de una prueba u otra porque en realidad con ninguna hay seguridad. Estamos ante una enfermedad contagiosa y si no tenemos cuidado en nuestras relaciones y contactos diarios, nos podemos contagiar en cualquier momento. Tendrías que hacerte una PCR a diario para tener una seguridad casi absoluta», insiste.

En la Clínica San Blas de Mérida también está creciendo la demanda de pruebas covid en estos días: «Estamos notando un crecimiento bárbaro, exponencial. Pasó también en verano cuando permitieron la movilidad y con la celebración de las comuniones. Y desde que los test de antígenos salieron a la palestra, también hay más demanda. Es lo que más pide la gente, por rapidez y fiabilidad, pero nosotros recomendamos hablar con un facultativo porque cada prueba tiene su especificación», cuenta Alfonso Valle, adjunto a la dirección de Clínica San Blas, que abre todos los días del año.

El mensaje de Valle es que está bien si alguien quiere hacerse algún tipo de prueba, «ayudan a conocer la situación de la pandemia, pero hay que seguir manteniendo la prudencia y tienen que ir acompañadas siempre de medidas de prevención, si no nos estamos equivocando y supone una falsa sensación de seguridad. Ninguna prueba convierte a una persona en inmune», advierte.



«Momentos clave»

En el hospital Ribera Santa Justa de Villanueva de la Serena, han realizado unas 200 pruebas covid en lo que va de mes. «De cara a los días previos a Nochebuena y Navidad esperamos una mayor afluencia, ya que son momentos clave», señalan. Aquí realizan PCR, test serológico (rápido y Elisa) y test de antígenos. La oferta es similar en el laboratorio Synlab de Badajoz, donde la demanda también está en aumento. «La más solicitada normalmente es la PCR aunque ahora sobre todo la serológica para saber si se está protegido o no por anticuerpos y también porque es la más económica (40 euros), aunque es orientativa y no te da seguridad 100%». Por eso, avisan, «se deben mantener las normas de prevención independientemente de los resultados».

En otro centro también pacense, ViMedical, una clínica médico estética, ya no tienen cita para realizar pruebas covid ni el 23 ni el 30 de diciembre, previos a Nochebuena y Nochevieja. «La agenda es tremenda, la gente viaja, vienen encuentros y reuniones y quieren ir con pruebas hechas, aunque la tranquilidad no se puede asegurar aunque des negativo. Puedes salir de la clínica con tus resultados y a los dos minutos pillarlo». Además del miedo, «muchas personas vienen porque necesitan tener un certificado para poder moverse», recuerdan.

Tres tipos: PCR, antígenos y anticuerpos

Forman parte de nuestro vocabulario habitual: PCR, antígenos y anticuerpos. Son los tres tipos de pruebas que se utilizan en la actualidad para diagnosticar o para conocer la incidencia del covid-19 y que se realizan ya en la mayoría de los laboratorios privados que trabajan en la región. ¿Pero en qué consiste cada una? ¿Cuál es más fiable? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál se adapta mejor a mis necesidades? Son los propios laboratorios y clínicas los que se encargan de informar a las personas que llaman interesadas en pedir cita, aunque hay quien ni quiere aconsejar ni se deja. A continuación, algunas claves principales de las pruebas covid más populares.

PCR: La prueba estrella y más cara

Es la prueba ‘estrella’ para detectar el covid. Son las siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, Reacción en Cadena de la Polimerasa en castellano, y está considerada la más fiable, la de referencia, para el diagnóstico del covid-19. Se realiza tomando muestras con un hisopo o bastoncillo dentro de la nariz y la garganta (hay otra variante que solo requiere una muestra de saliva aunque está mucho menos extendida) y está indicada tanto si la persona presenta síntomas de coronavirus como si es asintomática. Esta prueba identifica material genético del virus y permite un diagnóstico definitivo de la infección. Uno de sus inconvenientes es que se requiere entre 24 y 72 hora para conocer los resultados tras la muestra. Su precio, en clínicas y laboratorios privados, oscila entre 100 y 130 euros.

Test de antígenos: Los resultados son rápidos

También se le llama test rápido porque esa es su principal ventaja, la inmediatez, en 15 o 20 minutos se pueden obtener los resultados. Este test también se realiza a través de una nuestra nasofaríngea, introduciendo un bastoncillo en la nariz y en la boca, y está especialmente indicada para casos en los que hay algún síntoma relacionado con el covid-19, ya que no está demostrada su fiabilidad en casos asintomáticos. Además, es más sensible en los primeros días de la infección. Se trata de una prueba que identifica proteínas en la superficie del virus y requiere de pocos minutos para obtener un resultado. Si es positivo indica de forma segura que la persona está infectada y, además, presenta un alto riesgo de contagio. Su precio ronda entre los 40 y 50 euros.



Test de anticuerpos: La prueba más barata

Conocido también como prueba serológica, consiste en una extracción de sangre y hay dos tipos de pruebas de anticuerpos: cuantitativa o cualitativa. Estos test no se están utilizando como método único de diagnóstico, sino para detectar anticuerpos porque haya habido un infección pasada o de una posible infección reciente. En este último caso, ante un posible positivo se recomienda confirmar con otra prueba diagnóstica, por eso suelen ser complemento de las PCR. Los resultados se suelen obtener en un periodo entre 24 y 72 horas y cuestan entre 30 y 50 euros. Hay test de este tipo también autorizados para venderse ya en las farmacias, bajo prescripción médica, con un coste de 25 euros y cuyos resultados son más rápidos.