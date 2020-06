Brote en Navalmoral: 20 contagios y orden de búsqueda del paciente cero

Tras el revuelo formado en torno al repunte de contagios de Navalmoral de la Mata y las denuncias del PP, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta y vicepresidente segundo, José María Vergeles, dio ayer por la mañana una rueda de prensa para explicar qué ha ocurrido en esta localidad cacereña. Según señaló, el origen del brote está en un persona procedente de Almería (adonde llegó en patera desde el Magreb) que fue trasladada a Extremadura a través del programa de Atención Humanitaria y Protección Internacional dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España. Fue el 24 de mayo y se desconocía que estaba contagiado de covid-19. «El día 29 de mayo se produce un contacto desde la secretaría de Estado de Migraciones para decirnos que esa persona que ha llegado de Almería ha estado en contacto estrecho con otra persona trasladada a Soria y que ha dado positivo en la PCR. Entonces le hacemos la prueba e iniciamos el estudio epidemiológico», explicó Vergeles.

La consecuencia: hay 20 casos activos de coronavirus en Navalmoral y 50 personas aisladas. «De ellas 30 ya han dado negativo en la PCR pero permanecen en aislamiento por prevención. Además, se han dado cuatro altas».

El titular de Sanidad ya habló ayer de «brote» en la localidad cacereña, aunque dijo que no le gusta la palabra por la alarma que genera. Esta vez hizo referencia a seis viviendas (hasta ahora hablaba de dos) en las que conviven estas personas. «Son casi todas jóvenes, con síntomas leves o asintomáticas», aseguró.

Vergeles subrayó que se sentía orgulloso de dar siempre toda la información y de decir la verdad, pero no fue hasta casi acabar la rueda de prensa cuando, a preguntas de los periodistas, informó de que ese paciente cero que ha originado el brote en Navalmoral de la Mata estaba en paradero desconocido y con una orden de búsqueda y captura.

Afirmó que fueron informados de esta situación el miércoles. «Dio positivo en coronavirus hace ya más de 14 días, por lo que probablemente sea alta epidemiológica y su PCR sea negativa, pero ya está avisada la Delegación del Gobierno de esta situación».

Ante el riesgo de alarma social, Vergeles recordó que no existe transmisión comunitaria descontrolada en Navalmoral de la Mata y que de momento no se va a aplicar ninguna medida de confinamiento porque el virus no ha salido de ese grupo de convivientes: «Hemos actuado desde el principio igual que si fuera un brote. Hay un incremento de casos positivos, todo ellos del entorno magrebí, con vínculos de relación entre ellos, no hay transmisión comunitaria descontrolada, de manera que es totalmente falso que vayamos a reescalar allí», insistió el titular de Sanidad.

La alcaldesa de Navalmoral, Raquel Medina, volvió a llamar a la calma reiterando que «los contagios están controlados». Ya ha pedido que esta situación no se convierta en «un brote xenófobo».

En relación a que en Arroyo de la Luz con similar número de casos se decretó el aislamiento social de la población, Vergeles explicó que ahora hay más medios, más información del virus y más coordinación policial, por lo que no considera necesaria esta medida.

¿POR QUÉ VIAJÓ? / Desde el PP han denunciado que por qué se hizo este traslado en pleno Estado de Alarma cuando aún no se permitía la movilidad interprovincial. Desconocen que los traslados dentro de programas de atención humanitaria sí estaban autorizados por ser «esenciales». No obstante, es cierto que en ese proceso fallaron los protocolos sanitarios, porque no se evitó el contagio. Preguntado Vergeles por cómo valoraba esta realidad, contestó que es competencia de Migraciones, «no soy quién para valorar si el trabajo está bien o mal», aunque añadió que hubiera sido oportuno informar de esta llegada para decidir qué seguimiento realizar.

Tampoco ha funcionado la vigilancia del paciente cero, en paradero desconocido.

Actualmente, entre Policía Local y Guardia Civil se están intensificando las medidas de control.

DEFENSA / La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, defendió la actuación de la consejería de Sanidad y manifestó: «Hoy por hoy tampoco se le están haciendo pruebas a todos los ciudadanos que vienen a España, pero sí existen unos procedimientos como control de temperatura o vigilancia de síntomas; si se da un caso positivo se hace un seguimiento de los contactos y se les pone en aislamiento. Por tanto, el protocolo en Navalmoral es exactamente el mismo que si se hubiera producido en cualquier otro ciudadano que hubiera venido de otra provincia o de otra comunidad autónoma».

Por su parte, Vergeles apuntó: «Entiendo que la ciudadanía está preocupada y que las redes sociales han llegado para quedarse y que detrás de ellas están los bulos. Pero los políticos debemos dar ejemplo y preguntarnos si es más persona alguien que en lugar de entrar en una patera, lo hace por el aeropuerto. Que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis social. No es de recibo que la derecha y la ultraderecha estén usando esta crisis sanitaria, no se lo merece la sociedad».

«Atendemos a personas -continuó el consejero-, y me da igual la raza, la nacionalidad, la ideología y la religión, atendemos a personas con mayúsculas, a eso nos dedicamos».

Del mismo modo recordó: «Aquellos que creen que pueden estar libres del virus, que podemos tenemos una normalidad, están equivocados: nos esperan entre seis meses y un año donde se van a producir brotes y focos activos». De hecho, en España hay ahora mismo 34 brotes repartidos por todo el país. «Esto es lo que nos espera en la nueva normalidad hasta que tengamos una solución farmacológica, sea en forma de tratamiento o en forma de vacuna».

el parte diario / Asimismo, el informe diario de la dirección general de Salud Pública de ayer notificó dos nuevos contagios en Extremadura: uno en el área de Salud de Mérida y otro más en el área de Navalmoral, pero no relacionado con el grupo de convivientes del municipio, sino localizado en la zona de salud de Villanueva de la Vera.

En cuanto a los casos sospechosos, hubo 143 y se descartaron 151. Se dieron 57 altas epidemiológicas más, lo que eleva a 4.281 los pacientes que se han curado en la región.

La parte más positiva es que se cumplen dos semanas sin fallecidos por coronavirus en la comunidad y que los hospitales extremeños siguen libres de pacientes de covid-19.

Y en relación a las residencias de mayores, foco de la pandemia, solo dos están afectadas en estos momentos por el virus: Virgen de la Montaña de Casar de Cáceres, y Los Pinos de Plasencia.

Estos centros cuentan con 11 personas aisladas (10 en Los Pinos tras dar ocho altas y 1 en Virgen de la Montaña).

Desde la consejería de Sanidad aseguran que son casos antiguos a los que se le están realizando las pruebas PCR «para poder dar altas en cuanto negativicen».