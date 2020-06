El brote de Navalmoral llega a 20 casos y el paciente cero está en paradero desconocido

Después del revuelo formado en torno al repunte de contagios de Navalmoral de la Mata, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha dado una rueda de prensa esta mañana para explicar, por fin, qué ha ocurrido en esta localidad cacereña. El origen del brote está en un persona que llegó desde Almería a Navalmoral a través del programa de acogida, atención humanitaria y protección internacional del Ministerio de Migraciones. Se desconocía que era positivo en covid-19.

Vergeles ya habla de brote en Navalmoral, que suma 20 casos positivos confirmados por PCR y 30 personas aisladas. Y esta vez ha hecho referencia a seis viviendas (hasta ahora hablaba de dos) en las que estas personas, "casi todas jóvenes, con síntomas leves o asintomáticas" se encuentran en aislamiento.

El paciente cero llegó a Extremadura el pasado 29 de mayo y, a preguntas de los periodistas, el consejero informó casi al término de la rueda de prensa que esta persona se encuentra "en paradero desconocido y con una orden de búsqueda y captura". "Dio positivo en coronavirus hace ya más de 14 días, por lo que probablemente sea alta epidemiológica y su PCR sea negativa, pero ya está avisada la Delegación del Gobierno de esta situación".

Vergeles insistió en que no existe transmisión comunitaria descontrolada en Navalmoral de la Mata y que de momento no se va a aplicar ninguna medida de confinamiento: "Hemos actuado desde el principio igual que si fuera un brote". "En Navalmoral de la Mata hay un incremento de casos positivos, todo ellos del entorno magrebí, con vínculos de relación entre ellos, no hay transmisión comunitaria descontrolada, de manera que es totalmente falso que vayamos a reescalar allí", insistió el titular de Sanidad.