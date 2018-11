Se buscan maestros de música en Extremadura

No hay maestros de Música suficientes para cubrir las necesidades que tienen los centros escolares de Extremadura. Por eso, la Consejería de Educación publicó el pasado martes un anuncio para buscar docentes cualificados que puedan ocupar las plazas vacantes que vayan surgiendo a lo largo del curso en el sistema educativo extremeño.

Esta especialidad no tiene personal en las listas de espera, ni en la ordinaria ni en la extraordinaria, por lo que la consejería está buscando en las bolsas de otras especialidades. Pero no es necesario estar dentro de ninguna lista de interinos para optar a este nuevo proceso abierto por Educación, también pueden participar las personas que no estén previamente inscritas en ninguna bolsa de otra especialidad docente. Solo es necesario cumplir con los requisitos de titulación establecidos: tener el título de maestro y también conocimientos de Música, bien sea mediante una mención en esta especialidad, formación del Conservatorio, estudios de Musicología o Historia de la Música o equivalente.

Los interesados en ocupar plazas de docentes de Música deberán cumplimentar una solicitud dispobible en el portal Educarex, imprimirla, firmarla y enviarla por fax junto a una copia de los títulos aportados a la Dirección General de Personal Docente. El plazo para apuntarse está abierto hasta mañana viernes (16 de noviembre) a las 13.00 horas.

El orden de los aspirantes

Una vez agotado el plazo de tres días establecido en el anuncio publicado el pasado martes, la consejería ordenará a los solicitantes. Tendrán preferencia para ocupar las plazas ofertadas aquellos que ya estén integrados en alguna lista de espera ordinaria (independientemente de la especialidad que sea) y en segundo lugar, los que ya estuvieran inscritos en alguna lista extraordinaria y se respetará el orden que tengan en las mimas. Por último, estarán los solicitantes que no estén vinculados al sistema educativo extremeño a través de las listas anteriores.

Educación recuerda que los aspirantes que participen en este proceso podrán cubrir las plazas que vayan surgiendo a lo largo del presente curso escolar, «sin que esto suponga la incorporación automática a la lista de espera correspondiente», explica.

Se trata, así, de solucionar temporalmente un problema con las sustituciones que se prevé que concluya con las próximas oposiciones docentes del cuerpo de maestros que se celebrarán en junio de 2019. La próxima semana la administración educativa y los sindicatos se reunirán para repartir por especialidades las cerca de 700 plazas docentes previstas entre las que habrá puestos para Música.