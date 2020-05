«Cada día te decían algo nuevo y aún no sabemos qué puede pasar»

Nacho Iglesias está viviendo la excepcional prueba de acceso a la universidad que le ha tocado con incertidumbre. «Es que cada día te dicen una cosa nueva. Que si nos van a entrar menos temas, que si más preguntas, que si luego todos los temas, que si ahora hay que llevar mascarillas… La verdad, no sabemos lo que va a pasar. Llevamos todo el curso preparando algo que de repente ha cambiado», cuenta.

En su instituto al final han dado todo el temario que les corresponde y «hay que estudiárselo al completo porque no sabes qué te van a poner por mucho que den a elegir». Aún así, él confía en que sea algo más asequible este año, «aunque solo si has estudiado y estás preparado», pero no cree que las notas vayan a ser mucho más altas que otros años. Pero también hay hándicaps, dice, por tener más opciones para elegir. «En Matemáticas por ejemplo, antes había que hacer tres ejercicios y ahora tenemos cinco».

A estas alturas del curso, él ya está repasando con clases online y no cree muy necesario tener que reincorporarse al instituto ya, «aunque sí hemos planteado la posibilidad de hacer algo de Economía, eso sí me vendría bien». Confía en obtener plaza en la carrera que quiere estudiar el próximo curso: el doble grado de ADE y Turismo en Cáceres. «No necesito mucha nota y eso me da tranquilidad, tengo compañeros que tienen que sacar lo máximo posible y están más agobiados».