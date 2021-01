La caída población sigue pero es la más leve de los últimos 7 años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La solución pasa por fortalecer nuestras grandes ciudades para que los jóvenes no se vayan de la región. Me hace pensar que nuestros políticos se han dado cuenta. Se debe cambiar el sistema AEPSA de los pueblos, bajo mi opinión es un dinero que no crea riqueza futura en la población, siendo una medida cortoplacista que más bien busca el voto.