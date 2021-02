Calamonte no se cierra de momento

Es el municipio con más contagios de toda la región pero de momento no se cierra. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha mostrado este miércoles su «enorme preocupación» por la situación que presenta Calamonte, cuya incidencia acumulada alcanza los 957 casos por cien mil habitantes. En el parte diario notifica cinco nuevos positivos y el total de casos activos en la localidad pacense asciende a 39.

Con estos registros, Calamonte es con diferencia el municipio con más contagios de toda la región (en el resto no se superan los 200 casos por cien mil habitantes, según la información facilitada por la Junta) y Vergeles ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «extremar las precauciones y guardar el aislamiento». De momento no se aplicará el cierre perimetral porque no hay evidencias de que solo esta medida vaya a servir para atajar los contagios. No obstante, Vergeles ha asegurado que si en los próximos días Salud Pública no ve indicios de mejora, se tomarán nuevas medidas sin descartar ninguna. Esto incluye el cierre perimetral y también el cese de la actividad no esencial, como bares y tiendas.

Por el momento seguirán los cribados masivos (hay previstas más de 400 pruebas) y las labores de rastreo, pero Vergeles ha advertido que «eso solo no basta» y pide la colaboración de la ciudadanía. Según el consejero, ya se han realizado 120 PCR en el colegio San José, donde se han detectado cinco positivos. Por el momento, no se ha confirmado la existencia de la cepa británica, aunque se están analizando muestras por si el aumento de contagios pudiera deberse a ella.

Hay que destacar que en los últimos días se han puesto en el municipio varias sanciones por incumplir las medidas sanitarias. La última fue el pasado martes, cuando la Policía Local sancionó a un hombre por estar en la vía pública siendo contacto estrecho de un positivo. «Rogamos una vez mas que cumplan las normas. Esta sanción es de 600 euros y estos comportamientos ponen en riesgo a las personas», afirma la policía en su perfil de Facebook. Esta se une a «varias sanciones» más que se interpusieron el pasado día 19.