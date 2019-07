Un calendario vacunal de por vida

Un calendario de vacunas único. Único porque recogerá la protección que una persona debe recibir a lo largo de toda su vida, desde la infancia a la vejez. Y único también porque será la primera vez que haya un calendario de este tipo en Extremadura. Hasta ahora existían dos distintos: uno para la edad infantil y juvenil y otro para la edad adulta. Pero ahora será solo uno.

«Con este cambio la prevención primaria de enfermedades transmisibles que se pueden prevenir mediante la vacunación, así como sus pautas vacunales, quedarán recogidas en un solo documento», explican desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. «El objetivo es que además de las vacunas recomendadas desde el nacimiento hasta los 14 años de edad, se incluyan las vacunas recomendadas en el resto de grupos de edad, de tal forma que se unifique en un solo calendario todas las vacunas que sean necesarias a lo larGo de la vida de una persona, facilitando así el manejo de las mismas», señala la administración en el proyecto del nuevo decreto que requiere esta modificación.

De esta forma, Extremadura se adhiere a la propuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y ya está tramitando el nuevo documento, que se publicará próximamente. «El manejo de las enfermedades que se previenen con estas vacunas, hecho de forma homogénea, nos va a proporcionar un mayor control sobre las mismas, y eso supone un valor añadido», dijo la ministra María Luisa Carcedo tras lanzar la propuesta hace unas semanas.

Otros tipos de meningitis

Pero el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida no es la única novedad que se espera. En los próximos meses el Servicio Extremeño de Salud (SES) también comenzará a financiar una nueva vacuna, en concreto una contra otros tipos de meningitis a los 12 años de edad. Hasta ahora, el Sistema Nacional de Salud a esta edad solo protegía frente al meningococo C, pero esta será sustituida ahora por una nueva vacuna tetravalente que protege no solo del serotipo C, sino también del A, del W y del Y.

Y así se establecerá en el nuevo calendario de vacunación único. Es otro de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública, el pasado mes de marzo. Este cambio se llevará a cabo de forma gradual y deberá estar implantado en todo el territorio nacional a lo largo del próximo año 2020. Y además de inmunizar de frente a los cuatro serotipos del meningococo a los niños y niñas de 12 años, esta vacuna también se pondrá a los jóvenes que ya han pasado esa edad, a los que ahora tienen entre 13 y 18 años. Es lo que se llama una vacunación de rescate y se hará de forma gradual en los próximos dos o tres años.

El tercer y último cambio que prepara la Consejería de Sanidad es el número de dosis de la vacuna triple vírica (la que protege frente al sarampión, las paperas y la rubéola), que pasará a dos dosis, según el borrador del nuevo decreto que está en trámite.