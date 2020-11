Cámaras en el aula, ¿sí o no?

¿Debe haber cámaras en las aulas de los centros educativos extremeños para que aquellos estudiantes que están en casa confinados puedan seguir las clases que se imparten presencialmente en sus colegios o institutos? ¿O no? Este es el debate que quiere abrir el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) después de que la Consejería de Educación haya autorizado ya la posibilidad de retransmitir en directo las clases a través de ‘webcam’, como avanzó ayer este periódico.

«La respuesta no es sí y tampoco no, pero creemos que al menos se debería consultar con los docentes porque afecta directamente a sus condiciones laborales», explica Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE, que recuerda que Educación ya descartó la utilización de cámaras este verano tras anunciarse en Madrid.

La consejería extremeña envió el pasado martes una circular a todos los centros educativos que permite ahora esta opción y en la que se detalla cómo debe realizarse esa emisión en directo. Pero el sindicato considera que esta circular «contraviene el principio general de negociación colectiva», ya que no ha sido negociada con las organizaciones sindicales previamente y, además, «puede vulnerar la normativa de protección de datos». Por eso, urge la celebración de una mesa sectorial para analizar la conveniencia o no de la emisión de las clases en directo.

Entre los puntos más calientes de la instrucción ya enviada a los centros está la posibilidad de que esas imágenes sean grabadas por los alumnos, aunque la norma lo prohíbe expresamente. «El hecho de que dicha comunicación asegure que la emisión será en directo y que las sesiones no pueden grabarse no asegura que no se graben y que terminen utilizando la imagen del docente para objetivos aviesos», expone en el escrito de PIDE registrado en la consejería.

También temen que puedan producirse presiones para retransmitir las clases, aunque sea una herramienta de uso voluntario para el docente. «Que no sea obligatorio tampoco asegura que no se presione al docente, desde la inspección educativa o desde las asociaciones de padres, para que utilice las cámaras en su actividad docente».

Por su parte, desde la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) consideran que la retransmisión de las clases por parte de aquellos docentes que quieran es una opción «beneficiosa» para los alumnos que están confinados en sus casas, siempre que se realice a través de las plataformas autorizadas y que se tengan en cuenta las limitaciones tecnológicas de las familias para «evitar desigualdades, porque la brecha digital sigue existiendo», señala Eva Rodríguez, la nueva presidenta de la Freampa. «Si se hace de manera correcta, entendemos que no debe plantear problemas».