La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el próximo 13 de octubre

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el 13 de octubre en Extremadura, por lo que se adelanta casi un mes con respecto a 2019, según ha anunciado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

El consejero ha anunciado esta fecha durante la presentación del proyecto de macro centro de salud en el antiguo Hospital Provincial de Cáceres, aunque no ha avanzado más datos, pues “hay novedades que anunciaremos en rueda de prensa”.

La Junta ya avanzó en agosto la intención de adquirir más vacunas de las habituales, hasta 80.000 más que el año pasado, cuando se compraron 214.750 dosis en total. En la última campaña, Extremadura destinó 850.000 euros a comprar vacunas.

Por otro lado, Vergeles ha valorado el comunicado del Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (Comexap), que ha denunciado que los profesionales de este sector están sobrepasados y con “un gran desgaste físico y emocional por la sobrecarga asistencial”.

“Me alegro”, ha señalado Vergeles, de que el Comexap “haya llegado a la misma conclusión que la Consejería y al mismo diagnóstico, porque eso significa que podemos aplicar un tratamiento parecido”.

Según el consejero, “cada consulta que se realiza es una oportunidad de educación sanitaria de tal magnitud que es bueno que se aproveche”. Y ha señalado que “acepto el reto de ponernos a trabajar en explicar a la población qué queremos del futuro de la Atención Primaria”.

En cuanto a la posibilidad de aumentar las contrataciones, ha asegurado “si me traen más médicos, yo contrato más médicos; me faltan médicos y enfermeras, pero por dinero que no sea”.

Al respecto, ha hecho alusión a “un déficit estructural de años" atrás, de falta de planificación de las necesidades de médicos que íbamos a tener, "y de esos barros estos lodos”. Así, ha subrayado que “sí mañana hay bolsa para contratar médicos, por dinero no es; el problema es que no los hay, y hemos utilizado todas las fórmulas que están a nuestro alcance”.

En este contexto, ha manifestado que “frente a otras regiones que tienen una temporalidad superior al 20%, nosotros tenemos menos del 12%” y que a lo largo de 2020 “hemos ofrecido más de 200 contratos muy estables, y lo hemos hecho público; con luz y taquígrafo para que no haya dudas”.