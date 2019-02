La campaña y las víctimas

Apenas se había anunciado el adelanto de las elecciones y PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos (Cs) ya se habían enrocado en Extremadura en su primer rifirrafe electoral. En esta ocasión, a cuenta de un tema tan delicado como las víctimas del terrorismo, después de que el portavoz socialista en la Asamblea, Valentín García, instara a los populares y la formación naranja a apoyar la propuesta de ley que han presentado con Podemos para reconocer públicamente a las víctimas y velar por su bienestar.

Unas declaraciones que llevaron al PP a denunciar la «burda estrategia» de ambos partidos y a acusar al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de «hacer electoralismo con un tema que tiene que llevar el consenso y la concordia como bandera». Al mismo tiempo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) mostró su «indignación y sorpresa» por que se haya registrado para su tramitación en la Asamblea una norma que según el colectivo, «no es de consenso».

La propuesta fue registrada el jueves por Podemos para su tramitación en la Cámara autonómica y el portavoz socialista, Valentín García, instó ayer al PP y Ciudadanos a apoyarla para que pueda aprobarse por unanimidad. García reconoció que el texto ya había sido presentado a PP y Cs para que fuera una iniciativa conjunta de todos los grupos, pero ninguna de las dos formaciones decidió rubricarla «por la cercanía de las elecciones autonómicas». El socialista confió en que esto no signifique que no vayan a apoyarla, pero lo cierto es que el consenso queda lejos.

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, criticó la «estrategia electoralista» que han seguido el PSOE y Podemos y pidió a Fernández Vara que saque a las víctimas de la campaña. Carrón acusó además a los socialistas de mentir a las asociaciones de afectados por terrorismo, pues según dijo estos colectivos se han reunido con la Junta, no con Podemos ni el PSOE. Además, aseguró que la ley tampoco está consensuada con las dos asociaciones existentes. Según Carrón, el PP se ha negado a acordar la ley porque no querían tramitarla en fechas electorales, «para que los intereses de las víctimas no fueran reducidos a una jugada de política de baja altura». Por ello, señaló, se ofreció al PSOE consensuar un texto ya en la nueva legislatura.

Sin embargo, para Podemos lo que ocurre es que cuando los populares no «patrimonializan» temas como este, «pegan una patada en la mesa». El portavoz de la formación morada, Álvaro Jaén, criticó la costumbre del PP de «hacer bandera» de las cuestiones que «duelen a todos los españoles» y recordó que el 11 de marzo de 2004, cuando 193 personas murieron en trenes de cercanías en Madrid a causa de varios atentados terroristas yihadistas, «mientras el país estaba en estado de shock, en la sede del PP estaban blanqueando dinero».

En este escenario, la AVT mostró su «indignación y sorpresa» al conocer que PSOE y Podemos han registrado en la Asamblea una propuesta de ley «que no es de consenso». El colectivo señaló que lleva meses trabajando con la Junta en el nuevo texto, pero «nunca con el Grupo Socialista ni Podemos». Por ello tildó de «desagradable sorpresa» el conocer que ambos han registrado ahora una propuesta conjunta que el colectivo desconoce.