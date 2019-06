El campo amenaza con la huelga por el incumplimiento del laudo

No hay paz en el campo. Parecía que el laudo arbitral que opas y sindicatos aceptaron convocar para fijar la aplicación del salario mínimo iba a devolver las aguas a su cauce, pero no ha sido así. Dos semanas después de que la mediación estableciera en 46,34 euros el jornal de los trabajadores del campo, los sindicatos CCOO y UGT denuncian que las empresas están incumpliendo con la subida del salario mínimo y amenazan con convocar de nuevo una huelga en los próximos días si no cambia la situación. Esta semana se reunirán con la Dirección General de Empleo para trasladarle el problema.

«Si en esta semana no se solventa el problema, vamos a registrar una convocatoria de huelga, que estamos seguros que va a ser muy seguida», señala Saturnino Lagar, Secretario general de CCOO de Industria de Extremadura. Desde esta federación y la de UGT FICA acusan a la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) de «mentir totalmente» cuando indica que están cumpliendo con la legalidad en la aplicación del real decreto del gobierno, en vigor desde enero sobre la actualización del salario mínimo y aseguran que reciben llamadas «diarias» de trabajadores temporales del campo con quejas porque no están percibiendo sus jornales de acuerdo con la subida pactada.

Según denuncian los sindicatos, las empresas hortofrutícolas reunieron la semana pasada a los trabajadores para comunicarles que se iba a cumplir con la subida que fija el laudo, y una semana después, les han comunicado «que no se va a hacer porque se va a recurrir», señala Lagar. En estos momentos, la subida no se está aplicando de forma generalizada en el campo, según explican.

La Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) rechazó ayer pronunciarse sobre las declaraciones de los sindicatos aunque sí confirmó que un gabinete jurídico está estudiando recurrir la composición de la mesa de negociación del convenio (porque las opas que participan no representan al sector hortofrutícola) y también el propio convenio. La derivada de ese recurso, que no se ha presentado aún, es la que estaría detrás de la decisión de empresarios de no aplicar la subida.

negociación en marcha/ En otros casos, según señalan las centrales sindicales, se relaciona la situación con la negociación del convenio del campo en marcha. «La obligación de actualizar el salario mínimo está al margen de esta negociación, porque parte de un real decreto del Gobierno» y junto a eso recuerdan que «el convenio del campo está prorrogado y vigente, no está caducado como los empresarios afirman», dicen los sindicatos.

«Lo único que queremos es que se cumpla la ley. Me arde el teléfono de las llamadas que recibo, cada día, con quejas de los trabajadores porque no se está aplicando la subida», asegura Miguel Talavera, secretario general de UGT FICA Extremadura. Los problemas atañen a los trabajadores con contratos temporales (los jornaleros) que son la mayoría en el campo: unos 60.000 de los 65.000 que se calcula que trabajan en el sector. Apenas hay 5.000 contratos fijos.

Las organizaciones sindicales piden que se intensifiquen los controles de la Inspección de Trabajo en las explotaciones agrarias y han solicitado una reunión con la Dirección General de Empleo que se llevará a cabo esta misma semana. De ahí esperan que salga alguna medida que permita garantizar el cumplimiento del laudo que ellos reclaman y advierten de que, de no ser así, convocarán una huelga en el sector. «No buscamos problemas, lo que hemos buscado desde el principio son soluciones y la teníamos con el laudo, pero las empresas están retorciendo la situación para llevarnos al límite», asegura Talavera.