El campo anuncia movilizaciones para defender el futuro del sector tabaquero

Opas y cooperativas han anunciado este viernes acciones de protesta a partir de la semana que viene para reivindicar la importancia del sector del tabaco, especialmente en la zona norte de Cáceres, donde más de 1.400 familias se dedican a este cultivo y la actividad es esencial en las comarcas del Ambroz y La Vera, donde genera más de 4.000 empleo. Los representantes de Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones agrarias Asaja Extremadura y UPA-UCE han anunciado esta mañana que llegarán "hasta donde haga falta" para defender la continuidad de las ayudas al sector en la próxima Política Agraria Comunitaria y exigen al Ministerio de Agricultura que incluya a este sector en el plan estratégico que deben enviar a Europa y que va a definirla regla de funcionamiento de la política comunitaria hasta el 2027.

“La amenaza es clara. Si no se incorpora la comarca tabaquera a este plan estratégico, desaparece la comarca del tabaco”, ha asegurado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, que ha advertido de que si no se les escucha: “saldremos otra vez a la calle y no para desinfectar los pueblos sino para reivindicar nuestros derechos”

En el campo temen que la decisión del Ministerio de Agricultura pueda llegar suponer la pérdida del 50% de las ayudas, lo que supondría un agujero de unos 14 millones en un sector. "Si miramos al mercado, lo que vemos es que los precios que tenemos están congelados y por debajo de los costes de producción", ha recodado el secretario general de UPA- UCE, Ignacio Huertas. Eso podría ahondar el agujero que ya asumen los productores de tabaco, que se sienten discriminados “porque tienen prohibido tener una ayuda acoplada a la producción como sí tienen otros cultivos”, ha añadido.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, ha recordado que el cultivo del tabaco es “esencial” porque constituye un "cultivo social" con un impacto importante para el empleo y la economía de las zonas productoras. “Necesitamos mantener la misma estructura en la PAC”, ha reivindicado