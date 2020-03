El campo volverá a centrar el pleno con la comparecencia de García Bernal

Los problemas del campo volverán a centrar el debate del Pleno de la Asamblea de Extremadura de mañana con la comparecencia, a petición del PP, de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal.

La sesión plenaria se abrirá con la Declaración Institucional con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Posteriormente, tendrá lugar la comparecencia de García Bernal con la que el PP pretende conocer si la Junta va a adoptar alguna medida en favor del sector primario, tras el «triunfalismo» existente en el Gobierno extremeño después de aprobarse la reforma de la ley de cadena alimentaria por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, dijo la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente.

Por su parte, la responsable del PSOE, Lara Garlito, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que aprobó ayer el orden del día del próximo pleno, valoró la comparecencia de la consejera de Agricultura y volvió a criticar que PP y Cs no se sumen a la comisión parlamentaria creada para analizar unos precios justos para el campo.

Posteriormente, se verá una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura (UP), con una enmienda de sustitución del PSOE, en apoyo de la Educación Social como profesión. En este mismo apartado, también se debatirá una iniciativa del PP por la que se insta a la Junta a que no suscriba ningún convenio que implique el abono a Renfe de importe económico por prestación de servicios ferroviarios en la región hasta tanto la infraestructura no alcance los estándares medios de calidad de la red de ferrocarriles española. En esta propuesta se exige, además, a Renfe que introduzca mejoras en los servicios que presta en Extremadura.

Igualmente, se someterá a debate y a votación otra propuesta de impulso también del Grupo Popular por la que se pide a la Junta que solicite al Gobierno de España el respeto al principio de autonomía fiscal, que desista de la anunciada armonización y que impulse una nueva fiscalidad para el medio rural con el objetivo de luchar contra la despoblación.

Además, se verán dos propuestas de pronunciamiento, una sobre pensiones dignas formulada por UP, y otra de Cs, con una enmienda de sustitución del PP, por la que se insta al Gobierno central a desarrollar e impulsar todas las medidas necesarias para racionalizar la política de infraestructuras de Extremadura y a priorizar a la región en el desarrollo del transporte de carácter estratégico nacional, dada la desigualdad que existe con respecto a otras comunidades.

En el apartado de preguntas orales a los miembros del Gobierno, se requerirá, a petición de Cs, la opinión de la Junta ante la decisión del Gobierno de transferir las competencias sobre el régimen de la Seguridad Social al País Vasco; y ante el Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.