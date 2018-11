Candidatos al Rectorado de UEx exigen impulsar ley de financiación universitaria

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si, si, mucho pedir dinero. Pero, ¿para cuando la provision de puestos docentes en funcion de mérito y capacidad autenticos?. ¿Para cuando desterrar el nefasto sistema selectivo actual, que muchos llamamos de la endogamia y el papelin?. De los master y doctorados, es mejor no hablar, visto lo publicado de otras universidades, que me hacen pensar que en todos sitios "cuecen habas ...". ¿o no?