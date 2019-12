Capital do Natal: «Agencias de viajes y blogs españoles crearon falsas expectativas»

Pese al aluvión de quejas y reclamaciones por presunta estafa y publicidad engañosa, la empresa Christmas Fun Park, promotora de la ‘Capital do Natal’ de Lisboa, no entona el ‘mea culpa’. Al contrario echa balones fuera y responsabiliza a agencias de viajes y blogs españoles de haber creado «falsas expectativas» a los visitantes de este parque de Navidad, lo que, a su juicio, ha afectado «negativamente» a su experiencia en estas instalaciones, generando los miles de comentarios desfavorables que ha recibido a través de las redes sociales desde su inauguración el pasado 29 de noviembre. La promotora asegura que estas agencias y blogs especializados han promocionado de forma «incorrecta» la ‘Capital do natal’, sin contrastar la información con la organización, que es «completamente ajena» a esta situación y anuncia que sus representantes jurídicos están estudiando el caso «para la necesaria evaluación de responsabilidades».

Fue su perfil de Facebook el canal que eligió la empresa ayer para hacer público un comunicado con el que intentaba salir al paso de las graves acusaciones, aunque, a juzgar por los cientos de comentarios que suscitó esta publicación, lo que hizo fue encender aún más los ánimos de quienes se sienten «engañados», que consideran una «burda» justificación las aclaraciones de la promotora y la acusan de «vender algo que no es real» a través de su página web oficial y sus propias redes sociales. Así, muchos preguntan por la «verdadera recreación de Laponia» o la «nieve auténtica» que anunciaban, al tiempo que la acusan de querer escurrir el bulto, de no hacer «autocrítica» y exigen que se les devuelva el importe de sus entradas.

También agencias de viaje han rechazado de plano las acusaciones de Christmas Fun Park e incluso han adjuntado en sus comentarios imágenes de los carteles con los que promocionaban las visitas al parque, en los que solo aparece información sobre la excursión y alguna sencilla ilustración de temática navideña.

Uno de los argumentos de la empresa ante la lluvia de crÍticas es que este año es el primero que organizan la ‘Capital do Natal’, que tratarán de mejorar «hasta el último día». Sobre las quejas por las colas en las atracciones, replica que es «normal» en un parque temático que acoge cada día a miles de visitantes y, sobre las condiciones de los renos, muy cuestionadas, señala que tienen todos los permisos, que están atendidos por veterinarios y que pertenecen a una entidad «conocida por su trato ejemplar a los animales».

REUNIÓN ESPAÑA-PORTUGAL /Aunque no hay cifra oficial de afectados, entre quienes ya han visitado el parque y los que han comprado su entrada, se estima que son miles, no solo de Extremadura, sino también de otras comunidades como Andalucía, Madrid y Castilla y León. Ante esta situación, según fuentes consultadas por este diario, responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo de España tenían previsto mantener ayer un encuentro con autoridades lusas para analizar lo ocurrido y determinar de qué manera proceder. Esta reunión no fue confirmada por fuentes oficiales.