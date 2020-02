Las carreteras se llenan de agricultores para la jornada de protesta

¿Porque no se van a Madrid o a Mérida con sus tractores? ¿Es que nadie se acuerda ya que este problema viene determinado en gran parte por la subida del salario mínimo por los socialcomunistas? A mi me han reducido el sueldo un 15%-20% durante la crisis y si aparco un dia el coche mal 2 minutos me multan con 100-200 euros y me aguanto, será porque no soy sindicalista.