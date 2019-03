Casado se compromete a traer la alta velocidad a la región si es presidente

Por qué Extremadura no puede tener unas infraestructuras a la altura del resto de España?» Esta cuestión se preguntaba ayer el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ante los asistentes a un acto público celebrado en Mérida, en el que se mostró convencido de que los populares ganarán las próximas elecciones nacionales y autonómicas. El candidato del PP al Gobierno central aseguró que «la alta velocidad ferroviaria llegará por fin a Extremadura» si resulta elegido presidente, al considerar que la situación del tren en la región es «inasumible».

En este sentido, el dirigente del PP criticó que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez aumenta las inversiones para Cataluña en un 70% en los Presupuestos Generales del Estado, a Extremadura «le pone un mecánico para el tren», porque «ya vendrá Monago a arreglar las carreteras por si quieren ir en coche». A su juicio, el Gobierno socialista aboga por la igualdad y la justicia social, pero «hace todo lo contrario» al promover una «desigualdad absoluta» entre las regiones. «No estoy dispuesto a ver que donde se ha recortado es en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PP o tiene expectativas de gobernar», subrayó Casado.

En los cuatro años de Gobierno socialista en Extremadura «no ha habido mucha renovación en infraestructuras», según Casado, para quien los socialistas «se quejan mucho del tren cuando gobierna el PP, pero cuando gobierna el PSOE se les olvida hablar de financiación y de tren». Por ello, el presidente del PP considera que su homólogo regional, José Antonio Monago, «ha sido el mejor presidente de la historia de Extremadura y lo va a volver a ser en dos meses», porque cuando gobernó «en los peores momentos» en la región, con «las cuentas completamente quebradas», estas «se sanearon y se hicieron los deberes», al tiempo que «mejoró el prestigio de Extremadura y la atracción de inversiones».

En clave nacional, Casado acusó a Sánchez de ser «el responsable» de lo que pasa en Cataluña, donde le sorprende que no se haya «intervenido» ya para que «dejen de incumplir la ley». «Lo de Torra ya llegaremos nosotros y lo arreglaremos», afirmó el popular, quien recordó que «Sánchez ha dicho que no descarta dar los indultos a los presos golpistas, no descarta la autodeterminación de Cataluña y no descarta siquiera seguir negociando con relatores internacionales». De cara a las elecciones del 28 de abril, para Casado «no hay alternativa», ya que solo están Sánchez con Iglesias, Torra y Otegi «en el mismo pack» o el PP «con acuerdos con fuerzas constitucionales».

En su intervención, el dirigente popular también valoró la vuelta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ayer se reincorporó tras su baja por paternidad. «No hacía falta que volviera, si Pedro Sánchez es Pablo Iglesias», ironizó Casado, quien recordó que Iglesias «rechazó el ofrecimiento de Sánchez para hacerlo vicepresidente del Gobierno» y además «lo ha tenido negociando en la cárcel los presupuestos con los presos de ERC».

Prisión revisable // Entre otros asuntos, Casado defendió la prisión permanente revisable, por lo que dio las gracias al candidato del PP al Congreso por Huelva, Juan José Cortés, que estuvo presente en el acto, por la labor que ha realizado en defensa de esta medida «ante la auténtica pasividad del Gobierno». Por otra parte, el dirigente popular defendió la unidad de España y criticó a Vox por su propuesta de permitir a los ciudadanos sin antecedentes tener armas en casa.

Cabe señalar que el acto también contó con las intervenciones de los presidentes provinciales del PP de Badajoz y Cáceres, Francisco Javier Fragoso y Laureano León, respectivamente, y de la candidata a la alcaldía de Mérida, Pilar Nogales. En representación de los candidatos de la provincia, Fragoso destacó la necesidad de que Casado sea el próximo presidente del Gobierno y afirmó que Monago «representa la Extremadura en color, frente a la Extremadura en blanco y negro que representan Vara y los socialistas».

Por su parte, León agradeció a Casado que recorra todos los rincones de España para conocer los «problemas del día a día» de los españoles. Para Nogales, el PP es el «único proyecto solvente y con garantía para que nuestros hijos puedan tener un futuro». Tras finalizar el evento, Casado se marchó a Badajoz, donde tuvo un encuentro con militantes en el hotel Center y, por la tarde, concluyó su visita a la región con un paseo por el centro de Cáceres.