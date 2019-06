El Catastro investigará la titularidad de los inmuebles para evitar fraudes

El Catastro continúa su lucha contra el fraude. Tras detectar en los últimos años obras no declaradas en casi 150.000 viviendas de la región, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda pone ahora el foco en la titularidad de los inmuebles. El objetivo es minimizar las discrepancias entre la información registrada en sus bases de datos y lo que los contribuyentes reflejan en la declaración de la renta, que no siempre son coincidentes. Además, también pretende localizar a los propietarios desconocidos, por ejemplo por no hacer el cambio de titularidad tras recibir un inmueble en herencia.

El Plan de Objetivos es un documento que el Catastro elabora cada año donde se reflejan las líneas prioritarias a seguir para ese ejercicio en cuestión. Depurar la titularidad de los inmuebles es uno de los puntos marcados para el 2019 (tierras de cultivo incluidas) y según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, se trata de una tarea que se está llevando a cabo de forma conjunta con los ayuntamientos y la Agencia Tributaria. Consiste en cruzar los datos de los domicilios fiscales con las declaraciones del IRPF y los impuestos municipales.

Además de actualizar la titularidad de las viviendas, también se realizan «las oportunas labores de investigación» para localizar a los titulares desconocidos, ya que si no tienen dueño oficial, las propiedades no tributan. Estos fraudes pueden darse por múltiples factores, pero en la mayoría de los casos están ligados a herencias: el propietario fallece, pasan los años, la herencia no se tramita y los nuevos titulares no se inscriben en el Catastro.

Si tras las labores de investigación se determina quién es el propietario del inmueble en cuestión, se le giran todos los recibos del IBI atrasados (últimos cuatro años, lo anterior se considera prescrito). Si no, el expediente se remite a la Dirección General de Patrimonio, que si lo considera procedente incluso puede declarar el bien a favor del Estado. En los últimos años, el Catastro ya ha investigado en la región a más de 2.200 fincas que estaban registradas en su base de datos con titularidad desconocida.

TIERRAS AGRÍCOLAS / Pero al margen de las viviendas, el plan de objetivos del Catastro para 2019 pone también la lupa en las tierras de cultivo. Y quiere no solo identificar a los posibles titulares desconocidos, sino actualizar los valores catastrales de estos bienes y determinar su precio de mercado para después calcular los impuestos a pagar. «Dentro de la depuración de datos, no se deben dejar atrás los cultivos, fuente importante de datos, que afectará no solo a la correcta valoración catastral, sino a la obtención de un valor de referencia de bienes de naturaleza rústica ajustado a la realidad del mercado», señala el documento, cuyos resultados podrán evaluarse a final de año, una vez que se publique la memoria de objetivos.

Cabe destacar que en los años de crisis, el Catastro se ha constatado como una de las herramientas más eficaces de la Administración para reducir el fraude fiscal y elevar la recaudación mediante el aumento de inspecciones. Prueba de ello es el plan para detectar obras no declaradas que se ha llevado a cabo en los últimos años (solo en la región se han regularizado casi 150.000 inmuebles) y que continuará en este 2019 gracias a sus buenos resultados. Una medida a la que este año se unirá también la depuración de las bases de datos para localizar a los titulares de los inmuebles ‘fantasma’.