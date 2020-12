El cava extremeño resiste a la pandemia y sobrevive mirando al mercado extrerior

El cava de Almendralejo sobrevive a la pandemia. Acostumbrado a ritmos de crecimiento vertiginosos en los últimos años, el covid-19 ha frenado en seco su progresión durante los últimos meses y por primera vez desde que se elabora cava de Denominación de Origen en Extremadura, no habrá crecimiento del espumoso que se realiza en la región, ni en ventas ni en producción. Después de rozar los seis millones de botellas producidos el pasado año, la merma puede rondar entre el 10 y el 15% para este 2020, mientras que las ventas caerán un poco más, aunque los bodegueros todavía esperan a estos días finales de diciembre y principios de enero para terminar de echar cuentas. No obstante, el cava extremeño sobrevive por su gran acogida en los mercados como producto de calidad y, especialmente, por su sumersión en mercados internacionales.

El gigante

En Extremadura hay cinco elaboradoras de cava de Denominación de Origen adscritas en el Consejo Regulador de entre más de 360 bodegas. Repiten López Morenas, Bodegas Romale, Marcelino Díaz y Vía de la Plata. Y este año se suma la nueva bodega, Dehesa de Arriba.

El gigante sigue siendo Bodegas López Morenas, que trabaja para igualar la producción de 4,5 millones de botellas que ya hizo el año pasado y que representa más del 80% de toda la producción en la región de cava D.O. Explica David López, director gerente de Bodegas Bonaval, perteneciente al Grupo López Morenas, que el producto ha crecido en mercados internacionales, «que es lo que mejor funciona». Actualmente están en 72 países siendo China, Japón, Rusia, Francia, Estados Unidos, Canadá o Bélgica los mercados más potentes.

Un clásico es Bodegas Marcelino Díaz con su tradicional Puerta Palma. «Esperábamos más pedidos de distrib uidores que no han llegado», dice Marcelino Díaz, uno de los precursores del cava extremeño. Explica que el cava es un producto que, en España, se remite a celebraciones, eventos y Navidad, «todo lo que se ha parado. Y eso se ha notado mucho». Rusia, Bélgica, Suiza, Alemania o México son sus principales lugares de exportación, representando el 55% de su canalización.

Otro clásico, Bodegas Vía de la Plata, ha llenado un 40% más de botellas que el año anterior, pero también reconoce que las ventas no están al ritmo de otros años. No obstante, su gran diferencia con respecto a otras bodegas adscritas a la D.O. es que la mayor parte de sus botellas se dirigen a grandes superficies, y no tanto al canal Horeca, explica Mercedes García, responsable de Calidad de Vía de la Plata. Sólo exporta fuera el 15% de la producción, siendo Estados Unidos, Bélgica y Austria sus países más importantes.

Bodegas Romale ronda la producción de unas 200.000 botellas para este año. La paralización de eventos y celebraciones ha sido la clave, opina Diego Romale. Su producción se dirige en un 60% al mercado nacional y un 40% al internacional, con gran foco en Bélgica. Cree que las ventas han bajado en torno a un 20% con respecto a años anteriores.