Cayetano Polo abandona la política y Ciudadanos por discrepancias con la dirección del partido

Ciudadanos la ¨nueva política¨ nos ha demostrado en el ayuntamiento de Cáceres y en la Asamblea de Extremadura que no se puede hacer experimentos con gaseosa, que son los mismos perros con distintos collares. Sr Monago y Sr Vara, ustedes llevan muchos mas años viviendo de la política, no ilusionan, no tienen proyectos nuevos, no aportan nada, aprovechen que esta la puerta abierta y váyanse con su compañero Cayetano. Necesitamos sabia nueva en Extremadura no políticos que vivan de la tanto años a costa de los Extremeños.