Cazar o no cazar la liebre

¿Cazar o no cazar? Es la pregunta que están abordando desde el inicio de la temporada muchas sociedades locales con la situación de la liebre ibérica. La mixomatosis ha irrumpido en Extremadura coincidiendo con las primeras salidas del periodo hábil y la ausencia de unas pautas claras de actuación hasta ahora está motivando que se esté actuando con voluntad, pero también desconcierto en los cotos sociales. Por eso para el sector el paso que ha dado esta semana la Asamblea de Extremadura es «muy importante».

Lo que dice la transaccional a la propuesta de impulso presentada por Podemos, que se aprobó el pasado jueves, es que se fomentará la autogestión de la caza de la liebre ibérica en los cotos sociales «y se recomendará que se suspenda» en aquellos cotos donde exista mixomatosis. No se prohibe la actividad, pero sí se invita a detenerla para preservar las poblaciones que haya.

Además se plantea la convocatoria urgente del Consejo Regional de Caza, fomentar la investigación para encontrar vacunas efectivas frente a la enfermedad y establecer «un sistema eficaz de recogida de ejemplares con el fin de evitar la contaminación de muestras y prohibir traslocaciones y repoblaciones para evitar la propagación del virus en zonas no afectadas por la enfermedad», recoge el texto.

«El parlamento extremeño ha estado a la altura de la preocupación que ha mostrado el sector cinegético y hay que poner en valor que se haya alcanzado un acuerdo. Porque más allá de la política, detrás de este problema hay un sector que necesita soluciones. Y esas soluciones funcionarán o no, pero hay que ponerlas en marcha cuanto antes», señala el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, que considera que la piedra angular del acuerdo es la convocatoria del consejo de la caza, el ente que puede coordinar la búsqueda de esas soluciones al problema con todas las partes afectadas.

Lo que recoge ese acuerdo es en parte lo que había planteado este colectivo desde que se detectaran los primeros casos (en Guareña) el pasado mes de septiembre. Desde entonces ha habido más casos de mixomatosis en liebres en distintos puntos tanto de Cáceres como de Badajoz.

Investigación

Lo que promueve el acuerdo político, respecto a la actividad cinegética en sí, es que en aquellos cotos con una incidencia elevada de mixomatosis y poblaciones mermadas de liebre, es mejor suspender la caza esta temporada hasta ver cómo evoluciona la situación y para proteger las poblaciones existentes ahora. «Si tienes poblaciones magníficas y poca o ninguna incidencia de la enfermedad no hay razón para parar la actividad. Pero mantener la actividad en un coto con mixomatosis, no va a erradicar la enfermedad y va a hacerle más daño, porque no se va a dar la oportunidad de que un grupo numeroso de ejemplares pueda desarrollar la inmunización», sostiene Gallardo.

Más allá de esa recomendación, la propuesta consensuada en la Asamblea propone también que se defina un protocolo de intervención con los ejemplares afectados y que se fomente la investigación en busca de soluciones y especialmente para dar con una vacuna eficaz frente a la enfermedad. «Tanto la Uex y Cicytex pueden desarrollar investigaciones que aporten soluciones al sector», plantea Gallardo.