CCOO critica las prácticas para cumplir con el SMI

CCOO alerta de las prácticas que utilizan de forma «generalizada» empresas y empleadores de los sectores de limpieza y de empleadas de hogar para cumplir con la subida del SMI, por lo que pide a Trabajo que las investigue. En el caso del sector de limpieza distintas empresas están añadiendo el plus de antigüedad del profesional dentro de su salario base, para llegar así al SMI. Esta circunstancia hace que una empleada con 20 años de antigüedad perciba en muchos casos la misma cantidad que una recién contratada. En el sector de las empleadas de hogar se han detectado «muchos casos» en los que se ha reducido el número de horas para que el SMI no suponga desembolsar más en relación a 2018, aunque eso no significa que «se haya disminuido la carga de trabajo, pues las empleadas realizan las mismas tareas, pero en un menor número de horas».