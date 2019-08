CCOO pide que se aceleren los proyectos ferroviarios en este segundo semestre del año

El sindicato CCOO ha pedido que se aceleren durante este segundo semestre del año las obras de nuevas infraestructuras ferroviarias que se acometen en la comunidad autónoma, al considerar que el ritmo debería haber sido mayor durante los últimos meses en relación a los plazos previstos.

El responsable del Sector Ferroviario de CCOO en Extremadura, Miguel Fuentes, ha explicado a Efe que es "importante" que se le dé un impulso a las obras de AVE y a otras de relevancia en la región, pues en caso contrario estas líneas llegarán con retraso.

El representante sindical ha afirmado que, con respecto al tramo Badajoz-Plasencia, el compromiso de Adif es entregar las obras a finales de 2019 para que empiecen las pruebas en ese trazado, un plazo que Fuentes "duda" que pueda cumplirse.

El sindicato "teme" por tanto que la línea puede no estar lista a finales de año y a este respecto ve "muy importante" que se reúna el Pacto por el Ferrocarril en Extremadura para conocer qué queda por hacer respecto a estos trabajos.

Por otra parte, la obra de renovación del tramo Castuera-Cabueza del Buey también va retrasada, aunque se han producido avances importantes, como ha manifestado el responsable del Sector Ferroviario de CCOO Extremadura.

Fuentes ha recordado que el Pacto del Ferrocarril en Extremadura no se ha reunido desde el pasado enero, y por tanto no hay una información "de primera mano" sobre la evolución de las obras, aunque todo apunta a que hay retrasos y la comunidad "no se puede permitir ese lujo".

El representante sindical ha afirmado que la valoración "no puede ser buena" en este sentido.

Como aspecto positivo de los últimos meses ha afirmado que se han reducido las incidencias en los trenes extremeños, pues aunque se producen en ocasiones retrasos "no se han dado los espectáculos" que por ejemplo acontecieron el pasado enero.

En su opinión, esta circunstancia se debe a los cambios de trenes producidos en la comunidad autónoma, pues se han retirado todos los modelos R-598, sustituyéndose por los R-599, más modernos y por tanto más fiables en cuanto a posibles averías.