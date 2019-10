Celso Morga pedirá en Roma que Guadalupe dependa de la Diócesis de Plasencia

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha asegurado este martes que confía en que la puebla de Guadalupe y el santuario pasen de depender de la Archidiócesis de Toledo a la Diócesis de Plasencia, aunque asume que no es sencillo mover una cosa implantada desde hace siglos.

A preguntas de los medios en la presentación de la 50 edición de la Romería Nacional Gitana al Santuario de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra, Morga ha anunciado que el próximo 4 de noviembre viajará a Roma y hablará con el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, que es el competente en esta materia.

El arzobispo ha afirmado que tienen que ser muy respetuosos con la historia y con el Arzobispado de Toledo porque ellos tienen sus razones muy fundadas.

Ha recordado que el Concilio Vaticano II quiso que las circunscripciones eclesiásticas coincidieran con la civil, algo que no se llevó a cabo en algunas zonas, sobre todo en los países de mucha tradición católica.

Así, ha puesto de ejemplo que la Diócesis de Plasencia tiene territorio en la provincia de Badajoz.

"La idea que tengo no es que pase todo ese territorio alrededor del santuario, si no que sea el santuario y la puebla las que pasen a Plasencia, porque si hubiera que mover toda la circunscripción eclesiástica sería un lío", ha agregado.

El arzobispo ha propuesto en Roma crear, a imagen de Loreto en Italia, una prelatura territorial con el santuario y el pueblo, una jurisdicción eclesiástica propia que no es una diócesis extremeña aunque formara parte de la provincia eclesiástica de Extremadura.

El problema es que en España no hay ninguna tradición de prelaturas territoriales, como en Italia y otras partes.

También ha pensado en una jurisdicción compartida, algo que no se ha producido en ninguna parte y tendría un estatuto complicado, por lo que para él lo mejor sería la opción anterior.

A preguntas de los medios sobre que en Guadalupe no está tan claro lo de cambiar de diócesis, ha respondido que no ha pulsado la opinión de la localidad pero comprende que se sientan de Toledo porque "es la Primada, tiene su renombre y han pertenecido a él de toda la vida, no han conocido otra archidiócesis".

Por otra parte, Guadalupe es de Extremadura a todos los efectos, excepto la pastoral del santuario, que no tiene tanta importancia que dependa de un arzobispado o de otro.

En este sentido, ha dicho que para el fiel no es algo fundamental porque lo que le interesa es que pueda asistir a la misa, que se pueda confesar y rezar a la virgen.