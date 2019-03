La cesión de la carretera Badajoz-Cáceres al Estado es un ejemplo de cooperación, según la Junta

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha rechazado que la decisión del Ejecutivo regional de ceder la carretera Ex-100 (Badajoz-Cáceres) al Estado se deba a "insostenibilidad" económica de la región, sino que supone "ejemplo de cooperación" entre administraciones.

De esta forma se ha pronunciado Blanco-Morales en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del diputado no adscrito sobre si la decisión del Consejo de Gobierno de devolver al Estado la competencia sobre la carretera Ex-100 Badajoz-Cáceres "supone el inicio de una cadena de devoluciones de bienes y servicios transferidos debido a la imposibilidad de su mantenimiento por la Junta".

El diputado no adscrito Juan Antonio Morales ha dado la "bienvenida" a los diputados socialistas al "club de Vox", al que está afiliado este parlamentario, "al club que propone la eliminación de los parlamentos autonómicos y de las autonomías por ser ya inviables económicamente hablando" y que "aboga por ceder competencias al Estado" como la sanidad o la educación.

Una cesión que, a juicio de Morales, debería producirse "porque no tenemos capacidad de llevarla a cabo al no tener un solo duro para eso", por lo que ha planteado a la vicepresidenta de la Junta la cesión de la carretera Badajoz-Olivenza que "tiene un índice altísimo de tráfico y accidentes", o la de Montijo hasta la autovía A-5.

Morales ha planteado también la cesión al Estado de la construcción del hospital de Don Benito-Villanueva o el regadío de Tierra de Barros, ya que en ambos casos "se ha demostrado que Extremadura no tiene capacidad económica para ejecutarlos", ha dicho.

Por todo ello, el diputado no adscrito ha instado a los miembros del Grupo Socialista a reconocer que "la realidad de Extremadura es la ruina económica, y por eso se han apuntado ustedes a las medidas de Vox de ir cediendo al Estado las competencias para las que desgraciadamente no tenemos dinero" en la región.

Cadena de devoluciones

Ante esta pregunta, la vicepresidenta extremeña lamentado que Morales "no ha podido condensar más inexactitudes en la pregunta, ni más errores en la explicación", ya que según ha aclarado, "no hay cadena en la devolución de competencias bajo ningún concepto" y "no hay insostenibilidad de la contabilidad ni de la economía" de la comunidad.

En ese sentido, Pilar Blanco-Morales ha reafirmado que la decisión de ceder al Estado la Ex-100 es "la mejor prueba de que dos administraciones pueden cooperar para alcanzar un resultado adecuado a las necesidades y los intereses de los ciudadanos", tras lo que ha recordado que "ese es el espíritu del Estado de las autonomías".

Blanco-Morales ha reiterado que el hecho de que dos administraciones se hayan puesto de acuerdo en este asunto supone "el mejor ejemplo de cómo atender a una reivindicación justa de los extremeños", y la "mejor prueba" de que "se puede gobernar para garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde vivan", ha concluido.