El cierre del Eurotúnel deja a 30 camioneros extremeños atrapados

Al menos una treintena de transportistas extremeños están afectados por el cierre del Eurotúnel en el paso fronterizo entre Francia y Reino Unido después de que Francia decretara un parón de 48 horas el pasado domingo para evitar la propagación de la nueva cepa de covid 19 que se ha detectado en Reino Unido. Estos vehículos en concreto pertenecen a la empresa de transportes Noriega, con bases en Almendralejo y Fuente del Maestre.

Los vehículos llegaron cargados de frutas y verduras a la isla entre el fin de semana y los primeros días de esta semana, cuando no había aún ninguna limitación, descargaron sin problemas la mercancía e iniciaron el camino de vuelta con la idea de cargar nuevo en otros puntos y llegar a la base entre este miércoles o el jueves (son tres días de viaje), a tiempo para pasar la Navidad con sus familias. Ahora tanto la empresa como los propios afectados descartan ya esa opción y dudan de que puedan estar de nuevo en España antes del viernes o el sábado, siempre que se mantenga el plazo dado por el Gobierno francés de recuperar la circulación en el Canal de la Mancha (tanto a través de los barcos como del eurotúnel) 48 horas después de que decretase el cierre. Siendo así, los primeros camiones podrían empezar a salir de Reino Unido en la medianoche del miércoles, aunque la empresa afectada duda de que sus primeros vehículos lleguen a Francia antes del jueves. Desde el grupo logístico Noriega aseguran que el cierre supone «un gran trastorno y un importante daño económico tanto para los conductores como para la empresa» porque el retraso supone perder los servicios contratados para esos vehículos en estos días y porque cada día con el camión parado cuesta 450 euros a la empresa. A eso hay que añadir el coste de mantener a los chóferes que están retenidos. Los 30 vehículos afectados en este momento supondrían un agujero de 13.500 euros a los que podrían sumarse más porque hay otros camiones en tránsito en estos momentos hacia el Reino Unido con distintos alimentos perecederos. «La entrada no tiene problemas, pero no se puede salir», señala Antonio Cortés, gerente de la empresa.

Esperando

De los 30 camiones atrapados ahora mismo en Reino Unido, una quincena estaban ya esperando para embarcar y cruzar a suelo Francés. Algunos tendrían que haber llegado entre ayer martes y hoy a la base. «Estamos en contacto con los conductores afectados. Intentamos darles apoyo, pero estamos de brazos cruzados. No podemos buscarles rutas ni cargas porque no sabemos cuándo saldrán», anota Antonio Ugía, el responsable de esa ruta. Pero bajar vacío es algo impensable porque mover 2.500 kilómetros un camión sin carga tiene un coste «inasumible» si no hay un retorno.

«Yo he descartado ya que pueda estar en casa para Navidad. Con suerte llegaré el viernes o el sábado», dice Jesús Cumplido, uno de los conductores de Noriega atrapados. Inició el pasado jueves la ruta y llegó a las inmediaciones de Londres el domingo cargado de naranjas. Las descargó ese día con la idea de iniciar esa misma madrugada el camino de vuelta y estar en su casa de Casillas de Mérida entre el miércoles y el jueves 24, a punto para la celebración familiar. Pero justo se activó el bloqueo.

Las primeras horas la pasó detenido en la carretera dentro de una hilera de camiones y tráileres como el suyo que trataban de cruzar por el eurotúnel. Luego la policía británica los fue moviendo y desde la noche del lunes está en un terreno que han habilitado en el aeropuerto de Manston, en la zona sureste del país. Según cuenta, hay al menos 5.000 vehículos esperando. Él es uno de los primeros, pero apenas les facilitan información. «Estamos abandonados en este aeropuerto, no nos dicen nada y no hay nadie a quien preguntar», explica a través del teléfono.

La última información que tenía es que se iba a habilitar una zona en el mismo aeropuerto para someter a test PCR a todos los camioneros atrapados antes de autorizarles el regreso, aunque no sabía cuando sería eso. «Calculas que vas a estar 10 días de viaje y llevas comida para dos semanas. De momento podemos aguantar, pero no sabemos hasta cuándo se prolongará esto», lamenta.