Las cifras de las elecciones autonómicas: 905.250 electores, 1.411 mesas, 19 candidaturas y 16 millones de papeletas

Todo perfecto, me alegro que haya ganado PEDRO SANCHEZ y lo peor es que no haya sacado mayoría. No obstante espero que no forme gobierno de coalición con Pablo Iglesias que tiene una ganas de formar parte del Gobierno. Pasando a otro tema, he de decir que unos amigos nuestro que vivían en la zona de Santa Luisa de Marillac tenga que ir a votar al Donoso Cortés a i,5 kilometro y en el colegio de las monjas haya 3 mesas. Y dice que se quejaban los vecinos. No se puede distribuir al electorado con un plano de la ciudad y haciendo "rayajos" distribuyendo a la gente, compruebe la abstención en la zona y lo verán y más teniendo en cuenta que es una población mayor.