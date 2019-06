Ciudadanos, llave en 5 ayuntamientos

Ciudadanos tiene en su poder la llave que determinará quién levantará el próximo 15 de junio el bastón de mando en algunos de los principales ayuntamientos de la región. Por la formación naranja pasa la constitución de las corporaciones locales de Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Villafranca de los Barros y Navalmoral de la Mata, donde sus concejales son imprescindibles para conformar mayorías estables, en algunos casos en acuerdos a dos y en otros, en negociaciones que requerirían de un tercero, que sería básicamente la formación de ultraderecha Vox.

Todo eso es lo que se debe dirimir en los próximos días después de que tanto PSOE como PP se dirigieran tras el 26M a la formación naranja en busca de un apoyo y apelando al mandato de las urnas.

Y el partido ya ha empezado a deshojar la margarita. El portavoz autonómico de Ciudadanos, Cayetano Polo, despejó algunas incógnitas y marcó lo que parecen las líneas estratégicas de la negociación que el comité de pactos de Ciudadanos abrió ayer. La primera, (y fue taxativo) que Ciudadanos no apoyará listas que incluyan a imputados, lo que apea como alcaldable al candidato del PP por Almendralejo José García Lobato, procesado por la trama Púnica junto a otros dos ediles de su lista.

Otras cuestiones que dejó claras durante una entrevista en Canal Extremadura, que hablará «con el PSOE y con el PP» (y no se refirió a los Populares como «socio prioritario» como sí hicieron ayer en la ejecutiva nacional de su partido) y que «el resto de partidos (en clara referencia a Vox) luego tendrán que hacer lo que tengan que hacer para apoyar una opción u otra». Polo cierra la puerta, al menos a priori, a la pretensión de la formación de extrema derecha de crear mesas de negociación a tres, aunque no descarta entrar en gobiernos que requieran del apoyo de Vox.

no un intercambio de cromos/ Los encuentros para conformar posibles pactos en las principales ciudades contarán tanto con los representantes autonómicos y de los equipos municipales y en ellas, según dijo Polo se hablará «de futuro y no de personas». «Queremos conformar los mejores gobiernos para los ciudadanos, no un intercambio de cromos». No se trata, según sus palabras «de ver quién pilla más cacho», aunque una de las posibilidades en esas negociaciones es que Ciudadanos acabe levantando el bastón de mando de Villafranca de los Barros, donde son la segunda formación tras el PSOE y puede sumar con el PP.

«Lo que se pondrá sobre la mesa en todas las negociaciones es nuestro programa», insistió Cayetano Polo que desgranó algunas de las medidas «fundamentales» para Ciudadanos: reducir la burocracia, reducir las tasas, bajar impuestos y permitir que los autónomos y emprendedores puedan abrir sus negocios en un plazo mínimo de tiempo.

«En las dos ciudades --en referencia a Cáceres y Badajoz-- existe un problema fundamental que es el de atraer empresas, inversión. Tenemos que hacer que nuestros ayuntamientos, tanto en Cáceres como en Badajoz, sean un aliado de los autónomos y los emprendedores y no un enemigo», puntualizó el líder de Ciudadanos en la región. Las estrategias para reactivar la economía local y la regeneración de los ayuntamientos serán dos de las claves que determinarán a qué lado se inclina la balanza en los próximos días. Pero la decisión, según dijo ayer Polo, no se tomará en Madrid sino «en el seno del comité de pactos constituido en la región», recalcó.