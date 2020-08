Las clases de hasta nueve años se suspenderán si hay positivos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me parece razonable . Lo ideal sería poder hacer un Pcr a toda la clase si se da el caso , pero imagino que será inviable . La vuelta es necesaria y además es que no hay otro remedio para miles de familias que no tenemos alternativa .