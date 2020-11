Las clases se podrán retransmitir en directo, pero no ser grabadas

La Consejería de Educación y Empleo va a permitir que los alumnos que están en cuarentena o confinados en sus casas por el covid-19 puedan seguir las clases en directo. La Coordinador Estudiantil de Badajoz ha sido la última voz en solicitar esta posibilidad para los estudiantes de los institutos y va a ser una realidad pronto.

Desde la consejería señalan que actualmente están trabajando en unas instrucciones que permitan la retransmisión de las clases «sin vulnerar la legislación vigente». Aclara que se permitirá la retransmisión desde los centros educativos solo a través de las plataformas educativas autorizadas por la administración, como son Educarex y Teams, pero no permitirá la grabación de la clase.

Esta nueva opción para los estudiantes que siguen la enseñanza telemática podría estar operativa, si así lo considera el centro o el docente en cada caso, esta misma semana. La consejería asegura que en los próximos días enviará a los centros una instrucción con las pautas de utilización a seguir «para garantizar los derechos de alumnado y docentes», que parecían el principal escollo hasta ahora.

Desde Educación explican que las actividades formativas on line requieren el tratamiento de datos personales del estudiante y del profesorado y, por lo tanto, «están sometidas a la normativa sobre protección de datos y sobre seguridad y confidencialidad de la información». En este sentido, apunta que la normativa de protección de datos no permite la grabación, «pero sí es posible retransmitir las clases, ya que a los centros educativos no se les marca limitaciones de uso de cámaras si éstas son imprescindibles para un uso lícito de ellas como es, en este caso, la retransmisión de las clases en directo».