La coalición regionalista Extremeños no concurrirá a las elecciones

La coalición regionalista Extremeños no se presentará a las elecciones generales del 10N con el fin de "no fragmentar más el voto progresista" y "no competir con sus socios -Equo, IU y Podemos- en la Asamblea de Extremadura".

La decisión ha sido adoptada por el Comité Ejecutivo del partido, que, además, "ven positiva la irrupción de Mas País -opción liderada por Íñigo Errejón- en estas elecciones por su planteamiento confederal de abajo a arriba".

Tras evaluar distintas opciones, desde coaligarse a otras fuerzas políticas en un pacto similar al que alcanzaron en la región, con Podemos, IU y Equo para formar Unidas por Extremadura, hasta concurrir en solitario, los miembros del comité ejecutivo optaron por "no presentar lista a las próximas elecciones generales".

La coalición regionalista descartó prácticamente de inicio el formar coalición con otros partidos, ya que históricamente, según han recordado, "siempre ha concurrido en solitario a todos los comicios generales con el fin de preservar su independencia y no obligarse a ninguna disciplina de voto que pudiera perjudicar a la región".

Desde Extremeños recuerdan, a través de un comunicado de prensa, que su partido "siempre ha reclamado una identidad extremeñista, incompatible con convertirse en la sucursal de ningún partido regional".

Por otra parte, cualquier otra opción restante podría perjudicar en sus aspiraciones a sus socios en la Asamblea de Extremadura, Unidas Podemos, lo que podría perjudicar la buena sintonía existente en el grupo parlamentario.

No obstante, desde el partido regionalista Extremeños señalan que ven positivo el nuevo panorama político abierto a nivel nacional en algunas regiones, con la irrupción de una fuerza política, Más País, que ofrece un planteamiento confederal, de abajo a arriba con un marcado carácter progresista.