La cola de 'Filomena' deja una importante nevada y cortes de carreteras en el sur de Extremadura

Hacía once años que no caía una nevada de tal magnitud sobre Monesterio. El temporal de frío que viene azotando a gran parte de nuestro país durante estos días, se comenzó a notar durante las jornadas del viernes y el sábado, con tímidas nevadas y grandes heladas sobre las sierras de Tentudía, El Castillo y Aguafría; aunque la nieve no se generalizó hasta la pasada madrugada.

La copiosa nevada, --con más de veinte centímetros de espesor en algunas zonas--, provocó el corte de una de las principales arterias de comunicación entre Extremadura y Andalucía. La A-66 permaneció cortada al tráfico hasta pasadas las once de la mañana del domingo. Del mismo modo se hizo intransitable la N-630 entre los kilómetros 695 al 730, justo a su paso por el término municipal de Monesterio. También permaneció cortada la EX-103 desde que une Monesterio con Calera de León y Pallares, y permaneció con circulación intermitente la EX-101 a la altura de Fregenal de la Sierra. Afortunadamente no hay constancia ni de vehículos atrapados, ni de accidentes de circulación.

Plan Especial

Durante la madrugada quedaba activado el plan de emergencia del ayuntamiento de Monesterio, presidido por su alcalde, Antonio Garrote, con la participación de Policía Local, trabajadores municipales, protección civil, agrupación de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Demarcación de Carreteras. El dispositivo trabajó desde primeras horas de la mañana en la apertura de calles mediante la actuación de una motoniveladora y un vehículo esparcidor de sal. También se abrieron accesos, para evitar caídas, a las entradas del Centro de Salud y otros edificios públicos. Paralelamente, desde el consistorio se pidió a la población “evitar en lo posible” salir de casa, transitar “con cuidado en zonas de hielo y no utilizar vehículos a motor”, y “llevar siempre encima un teléfono” para comunicar con emergencias.

Este plan se une al puesto en marcha por la consejería de Educación, con el anunciado retraso a la hora de entrada a los centros educativos durante este lunes. En este sentido desde el ayuntamiento se ha anunciado que personal municipal comenzará a acondicionar los espacios del colegio El Llano, a las siete de la mañana, para que sus aulas sean confortables a la hora de llegada del alumnado, prevista para las diez.

Estampas navideñas

La belleza del casco urbano y el entorno natural de Monesterio bajo esta copiosa nevada, está dejando imágenes y estampas propias de postales navideñas. Pese a las recomendaciones, muchos ciudadanos han salido a la calle para inmortalizar esta gélida jornada, en una localidad donde, por su altitud, la nieve asoma cada año, aunque no de manera tan generosa como en esta ocasión. Paseos por las calles y plazas nevadas, caminatas con los perros por los caminos rurales, el bullicioso juego de los niños, y sus tradicionales muñecos de nieve, están dando a este diez de enero, un cariz muy especial. El cierre perimetral al que todavía están sometidos los municipios de Andalucía, evitó lo que hubiese sido una jornada repleta de visitantes para disfrutar de esta nevada.