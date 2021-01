Colas en la primera jornada de compras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vergeles dijo hace una semana que no reduciría el horario de apertura de los comercios porque no tenia sentido ya que solo provocaría aglomeraciones, ahora lo hace incluso reduciendo mas horas que otras comunidades. Para una vez que tenía razón y cambia de parecer.... lo que hay que hacer es controlar que se cumplan los aforos y la seguridad, y para ello en todo caso ampliar horario, no reducirlo...