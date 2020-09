Un colegio de Cáceres inicia el curso con solo cuatro alumnos y cuatro docentes en cuarentena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Quién NO ha cumplido, en este inicio de curso, ha sido la Administración porque en muuuuuuuuuchoooss colegios faltan docentes ! Se les llena la boca diciendo que han contratado no sé cuántos, pero la realidad es que hoy NO estaban en los colegios. Ánimo a quienes lo sabéis a decirlo por aquí.