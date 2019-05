Los colegios tendrán presupuesto anual y podrán contratar obras y suministros

Más autonomía para los centros escolares. Los colegios e institutos de la región tendrán presupuesto anual y podrán contratar obras menores y suministros, así como delegar algunas de las funciones de la dirección. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto en el que se recogen estas medidas, un texto que pretende «mejorar la calidad de la educación con el máximo de eficacia, modernización y descentralización de su gestión».

La Junta plantea que los colegios e institutos públicos tengan más autonomía para gestionar sus recursos económicos, lo que incluye la posibilidad de realizar obras menores y contratos de servicios y suministros. Además, ordena la regulación relativa a la elaboración, aprobación y modificación del presupuesto de los centros, que a partir de ahora será anual y no por curso académico para facilitar la gestión.

Una vez publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) los presupuestos de la Junta de cada año, a los centros se les comunicará el importe de los recursos ordinarios que recibirán para su funcionamiento y en su caso, la reposición de inversiones y equipamiento. Al inicio de cada ejercicio y con esta información, el equipo directivo elaborará el presupuesto, que se presentará al Consejo Escolar y se enviará a la Delegación Provincial de Educación para su aprobación definitiva. En todos los casos los gastos deben ajustarse a los ingresos previstos (los colegios no pueden endeudarse) y salvo excepciones «debidamente autorizadas», no tendrán carácter plurianual, por lo que no podrán comprometer presupuestos de años futuros.

Tendrán carácter preferente los gastos relativos a consumos de suministros, limpieza, conservación y reparación, así como los que demanden las actividades educativas. En ningún caso podrán financiar gastos de personal, inversiones ni atenciones protocolarias o representativas.

TASAS UNIVERSITARIAS / En materia de educación, el Consejo de Gobierno de la Junta también aprobó ayer el decreto que fija los precios públicos de la Universidad de Extremadura (Uex) para el próximo curso y que, como novedad, establece una bonificación del importe de los créditos de las asignaturas de hasta el 99% para los alumnos que aprueben el curso anterior. Para atender esta medida, la Junta ha realizado un estudio económico preceptivo que establece una necesidad presupuestaria de 4,9 millones de euros, de los que tres se deben imputar al ejercicio de 2019 y el resto a 2020. En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha autorizado un incremento de tres millones de euros en la transferencia global prevista para la Uex en el presupuesto regional de este año. Respecto a las tasas, no se incrementarán y se mantienen el fraccionamiento en 10 plazos y la devolución en caso de anulación justificada hasta el 15 de octubre.